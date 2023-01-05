Рассказы

Попадаешь в зону чужой трагедии, и она становится твоей… Истории людей, которые фотографируют прощание с военными

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 января 2023, 23:00
Історії фотографі, які знімають похорони військових
Фото: Pexels, The Village Украина

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