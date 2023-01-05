Попадаешь в зону чужой трагедии, и она становится твоей… Истории людей, которые фотографируют прощание с военными

Работа фотографов во время войны — сверхважная. Они фиксируют нашу историю и документируют российские преступления. Мы не задумываемся, какой сложной может быть эта работа как в физическом, так и в моральном плане.
Три фотографа, снимающих похороны украинских военных, рассказали о своей работе для The Village Украина. Все они отмечают, что это важно, ведь мы должны хранить историю и память каждого бойца. Ведь самое страшное, когда война превращается просто в статистику.
Екатерине Москалюк 40 лет, она — журналистка и фотограф-фрилансер со Львова. Сотрудничала с разными изданиями и имела свои выставки в Украине, США, Великобритании, Японии, Армении, Кипре. До 24 февраля никогда не фотографировала похороны.
Ивану Станиславскому 36 лет, он — фотожурналист из Мариуполя. Раньше был спортивным фотографом и снимал для футбольного клуба Мариуполь. До 24 февраля не имел опыта по фотографированию похорон.
Фотографу-репортажисту и волонтеру из Киева Ольге Сошенко 41 год. Уже семь лет она занимается профессиональной фотосъемкой. До 24 февраля фотографировала похороны только раз по просьбе подруги. Это было прощание с ее погибшим ребенком.
24 февраля Екатерина была дома. Когда проснулась, увидела сообщение, что дочери отменили занятия в школе. Сначала женщина обрадовалась, а потом увидела в Facebook, что началась полномасштабная война.
На следующий день взяла в руки камеру и пошла фотографировать. Это стало ее спасением. Сначала она снимала, как работали волонтеры на львовском вокзале, а затем — во временных приютах для переселенцев.
Екатерина Москалюк
Поскольку многие люди воспринимают информацию через картинки, мне было очень важно донести до мира то, что видела, — отмечает женщина.
Поскольку многие люди воспринимают информацию через картинки, мне было очень важно донести до мира то, что видела, — отмечает женщина.
Она до последнего не хотела фотографировать похороны, не была готова наводить камеру на чужое горе. Но в середине апреля это произошло впервые.
Приехал ее коллега из Турции и попросил помочь фотографировать в гарнизонном храме во Львове. 21 апреля было прощание с Дмитрием Сидоруком. Он был военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и спортивным тренером национальной сборной Игр Непокоренных.
Похороны Дмитрия Сидорука. Автор фото — Екатерина Москалюк
Екатерина отмечает, что нельзя морально подготовиться к фотографированию первых похорон.
Я понимала, что будут эмоции. И также понимала, что именно благодаря этим эмоциям можно будет достучаться и до других людей, живущих в других странах.
Я понимала, что будут эмоции. И также понимала, что именно благодаря этим эмоциям можно будет достучаться и до других людей, живущих в других странах.
Рассказать им, что у нас гибнут люди, у них остаются родители и дети, — утверждает Москалюк.
По ее словам, наиболее запоминающимся моментом является передача флага родным погибших.
— В тот момент они становятся одинокими. В их глазах немой вопрос: “У меня есть флаг, но нет человека, как мне жить дальше?” — делится фотография.
Иван Станиславский во время полномасштабного вторжения находился в Мариуполе. Вместе с семьей несколько недель прятался в подвале соседнего дома, ведь его жилье сгорело из-за обстрелов.
Наконец-то 15 марта он с семьей смог выехать из окруженного города. Дорога в Запорожье длилась 26 часов. Тогда у мужчины долго не было связи. Он не знал, есть ли “зеленые коридоры”. А в конце марта Иван с семьей уже смог переехать во Львов.
Иван Станиславский
Первыми похоронами, которые фотографировал Иван, было прощание с 38-летним Игорем Федорчиком — военнослужащим 80-й десантно-штурмовой бригады. Мужчина погиб во время боя возле обрыва Шилова балка в Херсонской области.
— Каждый взгляд на фотографию погибшего человека вызывает дрожь. Очень тяжелые воспоминания. Хочешь этого или нет — все равно попадаешь в зону чужой трагедии. И эта трагедия в какой-то степени становится твоей, — говорит фотограф.
Похороны Игоря Федорчика. Автор фото — Иван Станиславский
22 февраля Ольга Сошенко фотографировала митинг под посольством России в Киеве. После него опубликовала фото, где улыбающаяся дочь Руслана Боровика держит украинский флаг с подписями военных ВСУ. Тогда женщина подписала изображение “Все будет Украина!”
Дочь Руслана Боровика с флагом. Автор фото — Ольга Сошенко
Она до последнего не верила, что начнется полномасштабная война. Уже 24 февраля из окна своей квартиры на 25-м этаже она видела прилеты и работу систем ПВО. 25 февраля увезла семью на Запад Украины.
Ольга занималась волонтерством. Ездила в Словакию, закупала одежду и снаряжение для военных, везла в Киев и возвращалась.
Ольга Сошенко
В Киев вернулась в начале мая. Тогда ее попросили сфотографировать похороны военного. Им оказался Руслан Боровик.
— Морально к съемкам похорон я не готовилась, хотя знала, что будет тяжело. Я знала Руслана несколько лет, мы много раз пересекались на съемках. Знакомые попросили найти его фото и затем поставили его на крест.
А флаг, который 22 февраля на моем фото держала в руках дочь Руслана, потом на кладбище положили ему на гроб, — вспоминает Ольга.
А флаг, который 22 февраля на моем фото держала в руках дочь Руслана, потом на кладбище положили ему на гроб, — вспоминает Ольга.
Съемка похорон может быть сложной с этической точки зрения. Среди таких фотографов есть свои неписаные правила.
Если я понимаю, что могу получить хороший кадр, но в то же время нужно влезть перед родственниками, конечно, я не фотографирую, — отмечает Иван.
Если я понимаю, что могу получить хороший кадр, но в то же время нужно влезть перед родственниками, конечно, я не фотографирую, — отмечает Иван.
Ольга Сошенко рассказывает, что ей пригодился телеобъектив. Так она может делать хорошие кадры и не мешать родным.
— На похоронах людям не до фотографа. И когда он внезапно появляется где-то среди церемонии, его все видят, и он всем мешает — крайне непрофессионально, — говорит Сошенко.
Похороны Юрия Брухаля. Автор фото — Екатерина Москалюк
А Екатерина Москалюк вспоминает об одном случае, когда во Львове во время фотографирования прощания с военным возникли недоразумения с иностранными журналистами. Те пытались получить хороший кадр и чуть ли не лезли в гроб.
— Это выглядело очень дико и непонятно. Но потом согласовали определенный протокол. Место в храме, где находится семья, огородили цепочками, — вспоминает фотограф.
Иван утверждает, что универсального рецепта, как восстановиться после съемки, нет. Екатерина говорит, что оставляет эмоции “на потом”, а во время работы собирается и фотографирует. Однако всегда нужна разрядка.
— У меня это идет наплывами, нужно время — возможно, день, возможно несколько, когда я просто сижу дома, смотрю в стенку и плачу. Очень важно иметь возможность выговориться, — отмечает она.
Скрыть эмоции Ольге помогает камера. Во время похорон их сложно сдержать, потому прячет слезы за фотоаппаратом.
Похороны Руслана Боровика. Автор фото — Ольга Сошенко
Эмоции иногда сдержать невозможно, особенно когда смотришь на маму или жену погибшего. Но я все равно продолжаю работать. Потому что это история человека, и ее нужно сохранить, — говорит она.
Эмоции иногда сдержать невозможно, особенно когда смотришь на маму или жену погибшего. Но я все равно продолжаю работать. Потому что это история человека, и ее нужно сохранить, — говорит она.
Иван соглашается, что в его работе главное — сохранить память о человеке, даже если его героический поступок потом сведется к нескольким стандартным фразам или биографической справке.
— Мы должны рассказывать истории этих героев, ведь тогда родные и близкие будут знать, что их погибших сыновей и дочерей помнят. Память — это главное, — говорит Екатерина Москалюк.
Украинские фотографы снимают войну без прикрас в самых горячих точках, чтобы показать миру, какую боль мы переживаем. Ранее мы рассказывали историю Константина и Влады Либеровых о фотографии во время боевых действий.
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