Розповіді

Потрапляєш в зону чужої трагедії, і вона стає твоєю… Історії людей, які фотографують прощання з військовими

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Січня 2023, 23:00
Історії фотографі, які знімають похорони військових
Фото: Pexels, The Village Україна

Більше новин
Запах
Як прибрати неприємний запах з рота — пояснює експерт
Потрапляєш в зону чужої трагедії, і вона стає твоєю… Історії людей, які фотографують прощання з військовими
Що таке внутрішні ерогенні зони та як їх “розбудити” — сексологиня про жіночі оргазми
Потрапляєш в зону чужої трагедії, і вона стає твоєю… Історії людей, які фотографують прощання з військовими
Різдвяні страви: що має бути на столі на Святвечір. 12 страв від редакції Вікон
Капелан Євген Флиста: історія військового священника
“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика
Дивитись більше

Матеріали по темі

Капелан Євген Флиста: історія військового священника
“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика
Протипожежна освіта в Україні
Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику
Запалюй вогонь перемоги
Голова розуміє, що ноги немає, але вона продовжує боліти! Історія військового про ампутацію та очікування протезування
Дрони ЗСУ
Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ

Відео
0:03:14
Протипожежна освіта в Україні

Унікальний центр для дітей в Ужгороді — чого малят навчають у Вогнику
0:04:21
Дрони ЗСУ
Справжня лікарня для дронів! Як маріупольці ремонтують коптери для ЗСУ
0:07:30
Обстріл Берислава сьогодні, 5 січня 2023 - подробиці
У цьому вся ницість і підлість Росії — безжальний обстріл Берислава, що забрав життя родини
0:03:30
Як працює харківський притулок для тварин під час війни
Ми працюємо на межі можливостей — як харківський притулок опікується тваринами під обстрілами
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:34
Прихисток для ВПО
У тісноті, та не в образі: оазис-прихисток для українців на Харківщині
0:06:06
Євген Малолєтка
В об’єктиві — найбільша рана України: Євгена Малолєтку відзначили за фото Маріуполя
0:08:24
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика вогняного валу! Військовий про те, що відбувається у Бахмуті зараз, та про підступні дії росіян
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо
Велетенська вирва! Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя з С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Капелан Євген Флиста: історія військового священника
Читати далі
“Ви нам Бога привезли!” Історія капелана про віру на війні та важливу роль військового священика

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь