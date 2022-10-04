Ніколи не хотів виглядати жертвою: історія перших фотографій Дмитра “Ореста” Козацького після полону

Поки він знімав Азовсталь, вони закарбовували на світлинах інші українські міста, що страждали від російських обстрілів.

Коли Костянтин і Влада Ліберови хотіли підтримати Дмитра Козацького, який знаходився тоді в епіцентрі пекельних подій, фотографи аж ніяк не очікували, що сам він надихне їх на нові звершення.

Під враженням та з щирим бажанням висловити подяку відважному парубку, Ліберови написали йому в особисті повідомлення слова підтримки, не чекаючи нічого у відповідь. Однак Дмитро вирішив теж подякувати творцям за їхню роботу.

Зараз також дивляться

Хто б знав, що саме ці слова не дадуть їм опустити фотоапарати в один з емоційно найскладніших періодів та продовжити боротьбу на своєму фронті.

Зараз ми розуміємо, наскільки ці слова були переломними для нас. Скажи їх тоді будь-хто інший — ми не повірили б і, скоріш за все, згодом повернулись до звичайного життя.

Тоді фотографи також написали, що вважають Дмитра героєм та бажають йому повернутись живим. І йому це вдалося 22 вересня, коли відбувся один з найбільших обмінів полоненими.

А після цього Ліберови зробили неповторну фотосесію з Дмитром Козацьким, який поділився з ними думками своїми думками. Боєць зізнається: ніколи не хотів виглядати жертвою. Тому після звільнення насамперед пішов у барбершоп, щоб підстригтись та поголитись.

Та на фото все ж проглядаються наслідки довгих місяців полону та запеклих боїв за Маріуполь, що забрали чимало сил захисника. Однак мине час, наші воїни відновляться, як і розбиті міста, а знімки Ореста Козацького з Азовсталі назавжди закарбуються у нашій пам’яті.

А сьогодні можете просто подивитись Оресту в очі. Вони багато чого бачили.

Головне фото: Костянтин і Влада Ліберови/Instagram

Проте деяким героям не доля була повернутись додому живими. Читай історію льотчика Михайла Матюшенка, який загинув у бою над Чорним морем.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!