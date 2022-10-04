Никогда не хотел выглядеть жертвой: история первых фотографий Дмитрия “Ореста” Козацкого после плена

Пока он делал исторические снимки Азовстали, они запечатлевали на фотографиях другие украинские города, страдавшие от российских обстрелов.

Когда Константин и Влада Либеровы хотели поддержать находившегося тогда в эпицентре адских событий Дмитрия Козацкого, фотографы отнюдь не ожидали, что он сам вдохновит их на новые свершения.

Под впечатлением и с искренним желанием выразить благодарность отважному парню, Либеровы написали ему в личные сообщения слова поддержки, не ожидая ничего в ответ. Однако Дмитрий решил поблагодарить творцов за их работу.

Сейчас также смотрят

Если бы кто-то знал, что именно эти слова не дадут им опустить фотоаппараты в один из самых сложных эмоциональных периодов и продолжить борьбу на своем фронте.

Сейчас мы понимаем, насколько эти слова были для нас переломными. Скажи их тогда кто-нибудь другой — мы не поверили бы и, скорее всего, впоследствии вернулись к обычной жизни.

Фотографы также написали, что считают Дмитрия героем и желают ему вернуться живым. И ему это удалось 22 сентября, когда произошел один из самых больших обменов пленными.

А после этого Либеровы сделали неповторимую фотосессию с Дмитрием Козацким, который поделился с ними своими мыслями. Парень признается: никогда не хотел выглядеть жертвой. Поэтому после освобождения в первую очередь пошел в барбершоп, чтобы подстричься и побриться.

Но на фото все же видны последствия долгих месяцев плена и ожесточенных боев за Мариуполь, которые забрали немало сил защитника. Однако пройдет время, наши воины восстановятся, как и разбитые города, а снимки Ореста из Азовстали навсегда останутся в нашей памяти.

А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели.

Главное фото: Константин и Влада Либеровы/Instagram

Однако некоторым героям не суждено было вернуться домой живыми. Читай историю летчика Михаила Матюшенко, погибшего в бою над Черным морем.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!