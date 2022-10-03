Возглавлял “Призраков Киева”: история летчика Михаила Матюшенко, погибшего в бою над Черным морем

Его родной город стал синонимом трагедии. Михаил Матюшенко был родом из Бучи, но не давал себе времени на печаль, ведь в его руках была безопасность всех украинцев. Именно он возглавлял бригаду, которую называли “Призраками Киева”.

Полковник Вооруженных Сил Украины не просто умел управлять многими типами военных и гражданских самолетов, но и умело отдавал приказы другим. Его подчиненные возвращались живыми.

С приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не понесла потерь в воздухе. Итак, все пилоты из Киевских призраков возвращались живыми, — пишет городской голова Бучи.

Однажды ему удалось ввести в заблуждение врага и на тренировочном самолете Л-39 имитировать атаку МиГ-29 на пару вражеских истребителей Су-30. У противника не было никаких шансов, и он подчинился мастерству полковника.

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Но, несмотря на его успехи и умение сохранять чужие жизни, один бой стал роковым для него самого.

Состоялся он над Черным морем после того, как военный решил усилить южный и восточный фронты.

Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция.

Свой позывной Дед он получил за годы бесценного опыта. И хотя теперь он покинул любимое небо, в нем будут навсегда видны его ученики, которые будут нести следующим поколениям мудрость Михаила Матюшенко.

Тело летчика вернули в родную Бучу. Прощание с полковником состоялось 3 октября на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской.

Одним из представителей нового поколения летчиков можно назвать пилота с позывным Karaya. Читай историю военного, неутомимо защищающего украинское небо.

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