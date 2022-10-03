Очолював “Привидів Києва”: історія льотчика Михайла Матюшенка, який загинув у бою над Чорним морем

Його рідне місто стало синонімом трагедії. Михайло Матюшенко був родом із Бучі, але не давав собі часу на сум, адже в його руках була безпека всіх українців. Саме він очолював бригаду, яку називають “Привидами Києва”.

Полковник Збройних сил України не просто вмів керувати багатьма типами військових та цивільних літаків, але й вправно віддавав накази іншим. Його підлеглі повертались живими.

З приходом полковника Матюшенка до керівництва 40 бригада тактичної авіації не зазнала втрат у повітрі. Отже, всі пілоти з Київських привидів поверталися живими, — пише міський голова Бучі.

Одного разу йому вдалось ввести в оману ворога та на тренувальному літаку Л-39 імітувати атаку МіГ-29 на пару ворожих винищувачів Су-30. У противника не було жодних шансів, і він підкорився майстерності полковника.

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Та попри його успіхи та вміння зберігати чужі життя, один бій став фатальним для нього самого.

Відбувся він над Чорним морем після того, як військовий вирішив посилити південний та східний фронти.

Коли Дід дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було ухвалине. Так почалася нова операція.

Своє псевдо Дід він отримав за роки безцінного досвіду. І хоч тепер він покинув улюблене небо, у ньому назавжди виднітимуться його учні, які нестимуть наступним поколінням мудрість Михайла Матюшенка.

Тіло льотчика повернули до рідної Бучі. Прощання з полковником відбулося 3 жовтня на Алеї Героїв у Бучі – на цвинтарі на вулиці Депутатській.

Одним з представників нового покоління льотчиків можна назвати пілота з псевдо Karaya. Читай історію військового, який невтомно захищає українське небо.

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