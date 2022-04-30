Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва

Українські дівчата так мріяли познайомитись з ним, хтось вже розпочав підготовку чи то нового сезону шоу Холостяк, чи то вже до самого весілля. Проте виявилось, що ми всі забули про інформаційну гігієну, коли мова йде про приємні новини. То чи справді Степан Тарабалка був Привидом Києва?

Усі разом раділи перемогам таємничого супергероя, що й не перевіряли, а чи правда все це. Певний час людям допомагали триматись історії про успішного пілота, аж поки не почали ширитись чутки про його загибель.

Пізніше повідомили, що нібито Привидом був майор Степан Тарабалка, який героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

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Проте командування Повітряних сил ЗСУ спростувало інформацію про його причетність до цього образу та міф про знищені 40 ворожих літаків.

Водночас військові нагадали, що потрібно детально перевіряти всю інформацію, яка з’являється в просторі інтернету.

Просимо не нехтувати елементарними правилами інформаційної гігієни, не видавати бажане за дійсне та перевіряти джерела інформації.

Хто такий Привид Києва

Крім того, нарешті розкрилась особистість Привида Києва. А якщо точніше — її відсутність. Як виявилось, це лише міф, який створили самі українці.

Привид Києва – це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де на них не чекають!

Тож це вже приємні новини для українок. Оскільки бригада може налічувати й 1000 осіб. Тому навіщо мріяти про одного Привида, якщо точно можна знайти точно свого єдиного серед тисяч супергероїв?

Крім того, українські військові не лише боронять міста й села від окупантів, але й регулярно діляться своїм переможним настроєм і не дають панікувати українцям. Читай, чим ЗСУ підкорюють Тіk Тоk.