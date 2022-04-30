Танцюють, співають, жартують — чим українські військові підкорюють Тіk Тоk

Українські військові — найголовніший тренд у Tik Tok. Збройні сили України не лише боронять міста й села від окупантів, але й регулярно діляться у соцмережі новинами з передової, своїм переможним настроєм і не дають панікувати українцям, яких захищають.

Допомагають підняти бойовий дух і виконавці, пісні яких стали символом боротьби та незламності українців. Так пісня української співачки Jerry Heil Москаль некрасівий сподобалася нашим військовим та стала трендовою у соцмережі.

Ще одна улюблена пісня користувачів Tik Tok — про байрактар — турецький безпілотник, що перетворює військову техніку загарбника на металобрухт.

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Усе більше наших захисників почали знімати відео в Tik Tok. Хтось, щоб регулярно звітувати, що живі-здорові й боронитимуть Україну до кінця. Хтось, щоб з передової показувати, як виглядає насправді “руській мір” і їхня армія окупантів.

Своїм переможним настроєм українські воїни завдячують українцям, які вірять і підтримують Збройні сили, волонтерам, які допомагають армії та кожному листу на передову.

Доки у країні звучить українська музика — ми непереможні. Це споконвіку частина нашої сили і волі. Збережи собі плейлист під час війни від Олени Зеленської.