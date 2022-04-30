Танцуют, поют, шутят — чем украинские военные покоряют Тik Tok

Украинские военные — самый главный тренд в Tik Tok. Вооруженные силы Украины не только защищают города и села от оккупантов, но и регулярно делятся в соцсети новостями с передовой, своим победным настроением и не дают паниковать украинцам, которых защищают.

Помогают поднять боевой дух и исполнители, песни которых стали символом борьбы и несокрушимости украинцев. Так песня украинской певицы Jerry Heil Москаль некрасивый понравилась нашим военным и стала трендовой в соцсети.

Еще одна любимая песня пользователей Tik Tok — о байрактаре — турецком беспилотнике, превращающем военную технику захватчика в металлолом.

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Всё больше наших защитников начали снимать видео в Tik Tok. Кто-то, чтобы регулярно отчитываться, что живы-здоровы и будут защищать Украину до конца. Кто-то, чтобы с передовой показывать, как выглядит на самом деле “русский мир” и их армия оккупантов.

Своим победоносным настроением украинские воины обязаны украинцам, которые верят и поддерживают Вооруженные силы, волонтерам, которые помогают армии и каждому письму на передовую.

Пока в стране звучит украинская музыка, мы непобедимы. Это испокон веков часть нашей силы и воли. Сохрани себе плейлист во время войны от Елены Зеленской.