Jerry Heil – Москаль некрасивый: певица выпустила трек о ВСУ

Украинская певица Jerry Heil выпустила трек Москаль некрасивый. В основе трека лежит песня Ой на горе и жнецы жнут, стендап Верки Сердючки и мультфильм Как казаки..

Видео Вон с Украины, москаль некрасивый матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины! – написала певица в описании к видео с песней.

Читать по теме Your Power: Billie Eilish посвятила песню из своего последнего альбома украинцам Billie Eilish повятила песню Your Power Украине и украинцам, а также призвала политиков всего мира поддержать Украину и ее народ в этой войне

Текст песни Москаль некрасивый

Оригинальный текст можно увидеть в украинской версии материала.

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Ой на горе москаля ждут

Ой на горе москаля ждут

А под горой, оврагом-долиной

ВСУ идут

ВСУ идут

Впереди господин Зеленский,

Впереди Зеленский.

Пусть москаль хоть треснет

Не покинет кресло

Президентское

Господин Зеленский

Посредине Ким Виталий:

Стресс держит в руках из стали!

Стоит на страже,

Кроет от вражеских

Гениталий

Гениталий

А позади Арестович,

А позади Арестович

Несет нам новости

Хорошие из Украины,

Словно добычу

Словно добычу

В новостях новые украинские герои каждое утро!

Они воруют наши сердца,

Как цыгане танки!

Задрали планку,

Сидя на Банковой.

Они разбили их уверенность,

Как дроны банки!

Смотреть клип Москаль некрасивый

Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) – 26-летняя украинская певица и автор песен, которая также активно приобщилась к помощи Украине и украинскому народу.

Стала популярной, когда делала оригинальные каверы на известные песни украинских и зарубежных исполнителей.

Широко известной в Украине стала ей принесшая авторская песня Охрана, отменена из ее первого студийного альбома Я — Яна.

Девушка пишет тексты на социальную тематику, о своем личном жизненном опыте, истории других людей и окружающем мире. Свой жанр она описывает как “бытовой поп”.

Ранее мы рассказывали как группа Maneskin записала мощную песню в поддержку Украины.