Jerry Heil – Москаль некрасивый: певица выпустила трек о ВСУ

Украинская певица Jerry Heil выпустила трек Москаль некрасивый. В основе трека лежит песня Ой на горе и жнецы жнут, стендап Верки Сердючки и мультфильм Как казаки..
Видео Вон с Украины, москаль некрасивый матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины! – написала певица в описании к видео с песней.
Видео Вон с Украины, москаль некрасивый матери украинского стендапа Верки Сердючки вдохновило меня взять этот фрагмент за сэмпл и создать песню во славу современным казакам: Зеленскому, Киму и Арестовичу и, конечно же, народу Украины! – написала певица в описании к видео с песней.
Оригинальный текст можно увидеть в украинской версии материала.
Ой на горе москаля ждутОй на горе москаля ждутА под горой, оврагом-долинойВСУ идутВСУ идут
Впереди господин Зеленский,Впереди Зеленский.Пусть москаль хоть треснетНе покинет креслоПрезидентскоеГосподин Зеленский
Посредине Ким Виталий:Стресс держит в руках из стали!Стоит на страже,Кроет от вражескихГениталийГениталий
А позади Арестович,А позади АрестовичНесет нам новостиХорошие из Украины,Словно добычуСловно добычу
В новостях новые украинские герои каждое утро!Они воруют наши сердца,Как цыгане танки!Задрали планку,Сидя на Банковой.Они разбили их уверенность,Как дроны банки!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ОХРАНА ОТМЄНА , це ???????????????????? ???????????????? (@thejerryheil)
Допис, поширений ОХРАНА ОТМЄНА , це ???????????????????? ???????????????? (@thejerryheil)
Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) – 26-летняя украинская певица и автор песен, которая также активно приобщилась к помощи Украине и украинскому народу.
Стала популярной, когда делала оригинальные каверы на известные песни украинских и зарубежных исполнителей.
Широко известной в Украине стала ей принесшая авторская песня Охрана, отменена из ее первого студийного альбома Я — Яна.
Девушка пишет тексты на социальную тематику, о своем личном жизненном опыте, истории других людей и окружающем мире. Свой жанр она описывает как “бытовой поп”.
Ранее мы рассказывали как группа Maneskin записала мощную песню в поддержку Украины.