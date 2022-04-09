Как вы спите ночью? Группа Maneskin записала мощную песню в поддержку Украины

Итальянская рок-группа Maneskin, победившая на Евровидении-2021, в песне призвала поддержать Украину.

Видео, на котором изображены разрушения в результате войны в Украине, артисты сопровождали песней StandUpForUkraine.

В песне звучит вопрос: Как вы спите ночью? Так музыканты обращаются к сообществу, которое молчит и игнорирует страдания украинцев.

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Победители Евровидения призывают собирать средства в поддержку беженцев из Украины.

— Беженцы в Украине и во всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем наш голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете. Присоединяйтесь к нам! – призвали Maneskin.

Артисты также приняли участие в инициативе организации Global Citizen, которая собирает средства для помощи украинцам.

#StandUpForUkraine

Участие в этой акции уже приняли Селин Дион, Хью Джекман, Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланистер из Игры престолов), Луис Фонси (известный исполнением песни Despacito), Элтон Джон и многие другие звезды.

Они записали видео в поддержку Украины и обратились к мировым лидерам с призывом помочь беженцам.

Советуем посмотреть также трогательное выступление John Legend, Мики Ньютон и поэтессы Любы Якимчук на вручении самой престижной музыкальной премии Grammy-2022. Его посвятили Украине.