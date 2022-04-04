Grammy-2022: трогательное выступление John Legend, Мики Ньютон и поэтессы Любы Якимчук

В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе отгремела церемония награждения самой престижной музыкальной премии Grammy-2022.
Во время церемонии слово дали украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Глава государства призвал поддержать Украину всеми возможными способами и рассказывать правду о войне в нашей стране через социальные сети и телевидение.
Война — что еще более противоположно музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей.
Война — что еще более противоположно музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей.
— Мы защищаем нашу свободу. Жить. Любить. Звучать. На нашей земле мы сражаемся с Россией, которая своими бомбами несет ужасную тишину — мертвую тишину. Наполните тишину своей музыкой, — призвал Зеленский.
Во время церемонии популярный американский певец John Legend спел песню Free. В этой трогательной балладе он призвал к миру.
Артист играл на рояле и пел, а затем к нему присоединилась Сюзанна Иглидан из Одессы, которой удалось создать незабываемый аккомпанемент на бандуре.
К пению присоединилась и украинская певица Мика Ньютон, а в конце выступления на сцену вышла поэтесса Любовь Якимчук из Луганской области, которая только недавно выехала из Украины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Legend (@johnlegend)
Публикация от John Legend (@johnlegend)
Стихотворение Любы Якимчук в переводе на русский язык публикуем ниже:
Отче наш на небесах
при полной луне
и при пустом солнце
защити от смерти моих родителей,
чей дом стоит на линии огня
и они не хотят его покидать,
как гроб.
Хлеб наш насущный отдай голодным
и пусть они перестанут есть друг друга,
и прости нам разрушенные города наши
хоть и мы не прощаем этого врагам нашим.
Защити и убереги
моих родителей,
моего мужа,
мое дитя
и мою Родину.
Популярный певец признался, что написал песню Free после того, как неделю смотрел на “жуткие кадры дикого, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет никакого морального оправдания — нет права убивать, покорять и брать в плен украинский народ, нет права заставлять молчать свободу людей в демократической стране”.
Фото: скріншот з відео
Свою песню John Legend называет молитвой, вкладом в хор голосов, призывающих к миру и свободе.
Пусть мы заглушим голоса и силы ненависти, нетерпимости и авторитаризма. Пусть мы сделаем наш мир воистину свободным, — призвал артист.
Пусть мы заглушим голоса и силы ненависти, нетерпимости и авторитаризма. Пусть мы сделаем наш мир воистину свободным, — призвал артист.
Напомним, ранее победитель Евровидения Сальвадор Собрал спел на украинском песню Обійми Океана Эльзы.