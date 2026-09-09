Как получить миллион военнослужащему: по контракту 18–24 и если начал служить в армии раньше

Выплата в размере одного миллиона гривен предусмотрена программой Контракт 18–24. Кто может получить по этой программе средства, выплачивают ли средства тем, кто служил раньше — узнай из материала.
Как получить миллион гривен по контракту 18–24
Программа действует в рамках экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины.
Миллион гривен могут получить граждане Украины в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно заключают соответствующий контракт на военную службу.
Программа предусматривает контракт сроком на один год с обязательным условием: необходимо принимать участие в боевых действиях суммарно не менее шести месяцев в течение срока контракта.
При этом миллион гривен — это не обычное ежемесячное денежное обеспечение военнослужащего, а отдельное одноразовое денежное вознаграждение.
Кроме него, военнослужащий получает ежемесячное денежное обеспечение и предусмотренные законом дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.
Как получить миллион за подписание контракта
Получить сразу все деньги невозможно. По информации Минобороны, выплата разделена на три части:
- 200 тыс. грн — в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и начала выполнения обязанностей по должности;
- 300 тыс. грн — в течение пяти рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых или специальных задач;
- 500 тыс. грн — выплачивается на следующем этапе в соответствии с условиями контракта.
Как получить миллион гривен тем, кто пошел в войско раньше
Постановление №153 предусмотрело выплату не только тем, кто подписывает контракт. Право на нее имеют граждане Украины из числа рядового, сержантского и старшинского состава, которые:
- были приняты или призваны на военную службу во время военного положения;
- на момент поступления на службу были в возрасте до 25 лет;
- сделали это до 13 февраля 2025 года, то есть до вступления в силу постановления;
- продолжают служить;
- непосредственно принимали участие в боевых действиях.
Причем сегодня военнослужащему уже может быть больше 25 лет. Главным является его возраст на момент принятия или призыва на военную службу, а не возраст на момент оформления выплаты.
Миллион гривен выплатят и тем, кого приняли на военную службу по контракту, и тем, кого призвали во время мобилизации.
Для военнослужащих, которые присоединились к войску до запуска программы, главное условие — не менее шести месяцев непосредственного участия в боевых действиях по состоянию на 13 февраля 2025 года. При этом учитывается общий период такого участия, а не обязательно шесть месяцев непрерывно.
Если военнослужащий провел в зоне боевых действий менее шести месяцев, законодательство предусматривает пропорциональную выплату: 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боях.
То есть условно:
- 30 дней — 166 666,67 грн;
- 60 дней — 333 333,33 грн;
- 90 дней — 500 000 грн;
- 180 дней — 1 миллион грн.
Но есть важное исключение. Если военнослужащий не смог накопить шесть месяцев участия в боевых действиях из-за заболевания, ранения, травмы, контузии или увечья, полученных во время защиты Отечества, или из-за пребывания в плену, вознаграждение может быть выплачено в полном размере. Исключение составляют случаи добровольной сдачи в плен.
Как получить миллион гривен тем, кто служил раньше
Минобороны определило, что выплата происходит исключительно на основании приказа командира воинской части. Для его подготовки формируется пакет документов.
В частности, необходимы:
- выписки из послужных списков;
- копии учетно-послужных карточек;
- документы о прохождении военной службы;
- копии послужных карточек;
- справки с соответствующих мест службы;
- документы, которые подтверждают непосредственное участие в боевых действиях;
- информация о наличии или отсутствии случаев привлечения к ответственности и другие обстоятельства, которые могут влиять на выплату.
Особенно важный момент: если военнослужащий служил в нескольких частях, соответствующие справки должны быть получены из каждого места службы, включая нынешнее.
И еще один принципиальный вопрос: один миллион гривен по контракту не следует путать со 100-тысячной боевой выплатой. Это разные виды денежного обеспечения, которые имеют разные юридические основания и условия получения.
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