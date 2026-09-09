Как получить миллион военнослужащему: по контракту 18–24 и если начал служить в армии раньше

Выплата в размере одного миллиона гривен предусмотрена программой Контракт 18–24. Кто может получить по этой программе средства, выплачивают ли средства тем, кто служил раньше — узнай из материала.

Как получить миллион гривен по контракту 18–24

Программа действует в рамках экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Миллион гривен могут получить граждане Украины в возрасте от 18 до 24 лет, которые добровольно заключают соответствующий контракт на военную службу.

Программа предусматривает контракт сроком на один год с обязательным условием: необходимо принимать участие в боевых действиях суммарно не менее шести месяцев в течение срока контракта.

При этом миллион гривен — это не обычное ежемесячное денежное обеспечение военнослужащего, а отдельное одноразовое денежное вознаграждение.

Кроме него, военнослужащий получает ежемесячное денежное обеспечение и предусмотренные законом дополнительные выплаты за выполнение боевых задач.

Как получить миллион за подписание контракта

Получить сразу все деньги невозможно. По информации Минобороны, выплата разделена на три части:

200 тыс. грн — в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и начала выполнения обязанностей по должности;

— в течение пяти рабочих дней после подписания контракта и начала выполнения обязанностей по должности; 300 тыс. грн — в течение пяти рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых или специальных задач;

— в течение пяти рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых или специальных задач; 500 тыс. грн — выплачивается на следующем этапе в соответствии с условиями контракта.

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Как получить миллион гривен тем, кто пошел в войско раньше

Постановление №153 предусмотрело выплату не только тем, кто подписывает контракт. Право на нее имеют граждане Украины из числа рядового, сержантского и старшинского состава, которые:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения;

на момент поступления на службу были в возрасте до 25 лет;

сделали это до 13 февраля 2025 года , то есть до вступления в силу постановления;

, то есть до вступления в силу постановления; продолжают служить;

непосредственно принимали участие в боевых действиях.

Причем сегодня военнослужащему уже может быть больше 25 лет. Главным является его возраст на момент принятия или призыва на военную службу, а не возраст на момент оформления выплаты.

Миллион гривен выплатят и тем, кого приняли на военную службу по контракту, и тем, кого призвали во время мобилизации.

Для военнослужащих, которые присоединились к войску до запуска программы, главное условие — не менее шести месяцев непосредственного участия в боевых действиях по состоянию на 13 февраля 2025 года. При этом учитывается общий период такого участия, а не обязательно шесть месяцев непрерывно.

Если военнослужащий провел в зоне боевых действий менее шести месяцев, законодательство предусматривает пропорциональную выплату: 1/6 от 1 млн грн за каждые 30 дней непосредственного участия в боях.

То есть условно:

30 дней — 166 666,67 грн;

60 дней — 333 333,33 грн;

90 дней — 500 000 грн;

180 дней — 1 миллион грн.

Но есть важное исключение. Если военнослужащий не смог накопить шесть месяцев участия в боевых действиях из-за заболевания, ранения, травмы, контузии или увечья, полученных во время защиты Отечества, или из-за пребывания в плену, вознаграждение может быть выплачено в полном размере. Исключение составляют случаи добровольной сдачи в плен.

Как получить миллион гривен тем, кто служил раньше

Минобороны определило, что выплата происходит исключительно на основании приказа командира воинской части. Для его подготовки формируется пакет документов.

В частности, необходимы:

выписки из послужных списков;

копии учетно-послужных карточек;

документы о прохождении военной службы;

копии послужных карточек;

справки с соответствующих мест службы;

документы, которые подтверждают непосредственное участие в боевых действиях;

информация о наличии или отсутствии случаев привлечения к ответственности и другие обстоятельства, которые могут влиять на выплату.

Особенно важный момент: если военнослужащий служил в нескольких частях, соответствующие справки должны быть получены из каждого места службы, включая нынешнее.

И еще один принципиальный вопрос: один миллион гривен по контракту не следует путать со 100-тысячной боевой выплатой. Это разные виды денежного обеспечения, которые имеют разные юридические основания и условия получения.

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