Для тебя Война в Украине

Как получить миллион военнослужащему: по контракту 18–24 и если начал служить в армии раньше

Ольга Петухова, редактор сайта 09 сентября 2026, 14:00 4 мин.
как получить миллион гривен военному
Фото Министерство обороны Украины

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