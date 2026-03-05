Рейтинг армий мира 2026: на каком месте Украина среди сильнейших

Аналитический ресурс Global Firepower опубликовав свой ежегодный отчет, который традиционно становится главной темой для обсуждения в оборонных ведомствах по всему миру. Несмотря на годы изнурительной войны, украинская армия продолжает демонстрировать впечатляющую стойкость и потенциал, что отражается в международных индексах.

В целом рейтинг самых могущественных армий мира 2026 года оценивает государства по комплексной методике, где учитываются не только танки или самолеты, но и экономика, логистика и демография — всего более 60 различных показателей.

Рейтинг армий мира 2026: Украина снова в двадцатке лидеров

Согласно новым данным, Украина заняла 20-е место в глобальном списке военной мощи. Интересно, что этот результат идентичен показателю 2025 года, что свидетельствует о способности нашего государства поддерживать высокий уровень обороноспособности даже в условиях постоянного давления.

Лидеры списка остаются неизменными уже долгое время: первую строчку уверенно занимают США, далее следуют Россия и Китай. Тем не менее именно рейтинг сильнейших армий мира 2026 года подчеркивает, как Украина смогла трансформировать свой сектор безопасности, оказавшись в компании таких стран, как Испания (18 место) и Египет (19 место).

Вот как выглядит первая десятка лидеров по версии аналитиков:

Украина в рейтинге армий мира 2026: за счет чего мы держимся

Эксперты выделили конкретные факторы, которые позволяют нам занимать высокую позицию. Среди главных преимуществ — огромный опыт и размер действующей армии, количество резервистов и наличие современной техники. Отдельно отмечен военно-морской потенциал. Хотя у нас нет гигантских крейсеров, развитие морских дронов кардинально изменило правила игры на море, что и учли аналитики.

Также составители рейтинга обратили внимание на тыловые показатели: разветвленную железнодорожную сеть, объемы добычи угля и беспрецедентные расходы на оборону. В то же время Украина в рейтинге армий мира имеет и свои “ахиллесовы пяты”.

Слабыми местами названы отсутствие подводных лодок, крупных боевых кораблей (авианосцев, фрегатов, эсминцев) и собственных танкеров, а также высокая зависимость от потребления угля, нефти и газа.

На каком месте армия Украины в мире и кого мы опередили

Ответ на вопрос, на каком месте армия Украины в мире, дает повод для осторожного оптимизма. На 20-й позиции ВСУ смогли обойти многих наших союзников и партнеров, чей военный потенциал традиционно считался значительным. В частности, Украина опередила Польшу (21 место), Швецию (26 место), Канаду (28 место) и Румынию (52 место).

Польша и Тайвань (22 место) буквально дышат нам в спину, что подчеркивает высокую конкуренцию в списке.

Стоит понимать, что Global Firepower оценивает прежде всего потенциальные возможности вести длительную войну с помощью обычных вооружений. И то, что мы остаемся в топ-20, является лучшим доказательством того, что украинская армия — это сила, с которой считается мир.

