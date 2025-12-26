Лица 2025: люди, определившие этот год для Украины

2025 год не дал легких ответов, но он стал годом сплоченности украинского характера. История 2025 года создана людьми, которые вернулись из плена, спасали украинцев под обстрелами и восстанавливали разрушенное.

Вікна-новини показывают главные события Украины 2025 года через тех людей, которые держат фронт и тыл, создавая общую историю. Каждое фото — это точка пересечения боли и надежды. В этой подборке нет случайных кадров.

Солдат ВСУ (позывной Одисей) артиллерийского подразделения 152 отдельной егерской бригады им. Симона Петлюры Сухопутных войск ВСУ участвует в боевом задании на Покровском направлении в Донецкой области 11 декабря 2025 года.

Освобожденный из российского плена украинский защитник 2 октября 2025 года. Тогда из неволи удалось освободить 185 военных и 20 гражданских украинцев. Часть из них обменяна согласно договоренностям в Стамбуле, а другие — в рамках 69-го обмена.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Медики ВСУ оказывают помощь солдату с осколочными ранениями в стабилизационном пункте после удара российского FPV-беспилотника на линии фронта в Донецкой области 15 августа 2025 года.

Спасатель ГСЧС из Киева Сергей Власенко стоит среди руин своей квартиры, уничтоженной армией России в ночь на 14 ноября 2025 года. Мужчина был на дежурстве, когда российский беспилотник влетел в дом, где он проживал с семьей.

В квартире были мама Сергея, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочкой. К счастью, они остались живы. Семья уже получила ключи от служебного жилья.

Украинская волонтерка в Днепре 27 февраля 2025 года создает маскировочные сетки в весенних цветах для Вооруженных сил Украины, которые сдерживают вторжение российских оккупационных войск.

Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове 22 октября 2025 года.

К счастью, тогда среди детей раненых не было, однако у многих была зафиксирована острая реакция на стресс.

Аллея славы погибшим украинским защитникам, открытая в Клесове Ровенской области 29 августа 2025 года.

Это место стало символом памяти и благодарности героям Украины. Сюда пришли родные, жители общины, представители власти и духовенства, которые почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и освятили аллею.

Открытие подземной школы в Запорожской области 19 февраля 2025 года. Тогда офлайн-обучение стартовало в поселке Балабино Кушугумской общины.

Строительство такой школы длилось почти полгода. Она рассчитана на 1 тыс. детей.

Александр Гордиенко — фермер из Херсонской области, который самостоятельно разминировал тысячи гектаров полей и вывозил противотанковые мины, а также спасал от обстрелов технику и работников.

5 сентября 2025 года во время работы на поле Александра Гордиенко убил российский дрон, который прицельно ударил по его автомобилю. 10 ноября президент Владимир Зеленский удостоил фермера звания Героя Украины.

Актриса Мария Шапочка, сыгравшая главную героиню в спектакле Херсонского областного театра им. М. Кулиша Птица, на чердаке в театре Сузирья 24 декабря 2025 года.

Это театрализованная по пьесе Олега Михайлова история девочки из временно оккупированного Мариуполя, которая смогла сохранить в своем сердце Украину.

Юлия Свириденко подписала стратегическое соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых 1 мая 2025 года.

Как заявил министр финансов США Скотт Бессент, соглашение стало признанием значительной финансовой и материальной поддержки, которую американский народ оказал Украине с момента полномасштабного вторжения России.

Разговор президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Великобритании Кира Стармера и Польши Дональда Туска по итогам встречи с российской делегацией в Стамбуле 16 мая 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом во время похорон Папы Франциска в соборе Святого Петра в Ватикане 26 апреля 2025 года.

Первый этап восстановления села Посад-Покровское в Херсонской области 4 сентября, 2025 года.

В населенном пункте после активных боевых действий было повреждено или разрушено почти 700 объектов. Среди них — жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также административные здания.

Акция памяти во Львове по погибшим во время теракта в Оленовке и всем украинским военным, которые не вернулись из плена, на площади возле памятника Тарасу Шевченко и Мемориального музея Территория Террора 28 июля 2025 года.

2025 год стал временем окончательного взросления украинской нации. Каждый кадр — это доказательство того, что жизнь в Украине сильнее попыток ее уничтожить.

Украинцы видели лица освобожденных из плена, чувствовали боль семьи спасателя Сергея Власенко и склоняли головы на Аллеях славы. Но в то же время на руинах Посад-Покровского построили новые стены, а голос девочки из Мариуполя зазвучал со сцены столичного театра.

Этот 2025 год украинцы завершают с памятью о тех, кого потеряли, но с непоколебимой верой в тех, кто продолжает держать наш фронт и тыл. История продолжается, и именно украинцы ее создают.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!