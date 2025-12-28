Что читали, удивлялись и слушали украинцы в 2025 году: рейтинг предпочтений за год

2025 год можно смело назвать годом большой культурной сепарации. Если раньше мы осторожно дискутировали о трендах и мягкой украинизации, то свежая статистика фиксирует новую, местами жесткую, но невероятно вдохновляющую реальность.

Это год, когда отечественный хоррор смог переиграть голливудские комедии, а в наушниках подростков вместо российского рэпа окончательно зазвучал украинский постпанк.

Редакция Вікон собрала эксклюзивные данные от Киевстар ТВ, Spotify, Apple Music, Украинского института книги и кинотеатральных сетей, чтобы составить честный портрет украинца образца 2025 года.

Какие фильмы украинцы смотрели в 2025 году

2025 год стал переломным для национального стриминга. Главный инсайт от платформы Киевстар ТБ звучит почти как манифест: каждый второй зритель теперь сознательно выбирает украинское. Эпоха, когда отечественный контент был приложением к западному, официально завершилась.

Вкусы украинцев в этом году удивили даже аналитиков. Вместо ожидаемых легких комедий, лидером кинопросмотров стал мрачный украинский хоррор Конотопська відьма.

Впрочем, юмор остается нашим главным оружием против стресса: в топах держатся ленты Коли ти вийдеш заміж, Песики и Відпустка наосліп. Среди исторического жанра пальму первенства неизменно удерживает эпический Довбуш.

Настоящим прорывом года стал выход собственного сериального продукта платформы. Драмеди Вітя — история о простом автомеханике из Лубен, решившем стать психологом, — заняла четвертое место в общем рейтинге. Зрители настолько полюбили этого народного терапевта, что съемочная группа уже работает над вторым сезоном.

Также украинцы активно смотрели:

Новый сезон Прикордонників (эксклюзив платформы);

Костюмированную драму Кава з кардамоном. Сила землі .

А уже в январе ожидается премьера первого украинского true crime сериала Тиха Нава.

Интересный поведенческий тренд зафиксировали осенью: в ноябре количество пользователей, загружавших фильмы для офлайн-просмотра, выросло вдвое по сравнению с сентябрем.

Каждый двадцатый зритель теперь имеет запас контента на случай отсутствия связи. Чаще всего про запас сохраняют сериал Зворотній напрямок, Конотопську відьму или Один вдома.

Когда украинцы все же переключаются на международный контент, они выбирают хиты от Paramount+ (Король Талсы, Гангстерленд) или семейную анимацию (Моана 2, Майнкрафт, Як приборкати дракона).

А с 1 января 2025 года платформа стала эксклюзивным домом для нового канала Setanta Sports Premium, собрав лучшие мировые турниры в одном месте.

Что смотрели на Netflix

Если отечественный контент заземляет нас в реальность, то западные стриминги (Netflix, Disney+, HBO Max) украинцы в 2025 году использовали как легальный эскапизм.

Анализ просмотров свидетельствует о четкой тенденции: зритель избегает тяжелых социальных драм, выбирая запутанные детективы, яркую анимацию или проверенную временем ностальгию.

Глобальные чарты Netflix (по данным FlixPatrol) показывают, что украинский зритель искал баланс между интеллектуальным напряжением и полным расслаблением.

Абсолютным лидером среди фильмов стал детектив Прокинься, мертвий чоловіче. В то же время почти половину топа занимает анимация и рождественские истории.

ТОП-10 фильмов Netflix в 2025 году

Прокинься, мертвий чоловіче (Wake Up Dead Man) — мистический детектив;

Мій таємний Санта — праздничная романтика;

Крудси 2: Нова епоха — семейная анимация;

Джей Келлі — экшн-комедия;

Жага смерті — боевик;

Тролі 2 — музыкальная анимация;

Афера (The Hustle) — комедия;

Брати Супер Маріо в кіно — адаптация игры;

Любов і вино — мелодрама;

Мисливці на демонів K-Pop — анимационный экшн.

В сериальном сегменте вкусы разделились между легким развлекательным жанром и громкими документалками. Первое место шоу Чоловік проти дитини говорит об усталости от сложных сюжетов, тогда как высокий рейтинг Дивних див доказывает, что ностальгия по 80-м все еще продается лучше всего.

Также украинцы внимательно следили за громким скандалом вокруг P. Diddy в документалке Розплата.

ТОП-10 сериалов Netflix (по состоянию на декабрь 2025):

Чоловік проти дитини — развлекательное шоу;

Дивні дива — фантастика/ностальгия;

Шон Комбс: Розплата ;

Запис Рагнароку — аниме;

Місто тіней — фэнтези;

Покинуті — драма;

Аварія — триллер;

Ціна сповіді — криминал;

Динамічний поцілунок — романтика;

WWE SmackDown — реслинг-шоу.

На платформе Disney+ ситуация еще более показательна. Здесь царит тотальная ностальгия. В топах просмотров — Сам удома, Зоотрополіс и сага Аватар.

Большое кино: Франшизы делают кассу

Пока на домашних стримингах украинцы искали утешение в сериалах о психологах, поход в кинотеатр в 2025 году превратился в охоту за визуальными аттракционами.

Статистика Box Office Mojo демонстрирует интересную тенденцию: зритель не готов рисковать деньгами ради экспериментов. Все лидеры украинского проката — это либо масштабные франшизы, либо ремейки историй, у которых уже есть миллионы фанатов.

Кассовым королем года стала лента Як приборкати дракона (игровой ремейк любимого мультфильма). Почти $1,9 млн сборов доказывают: украинцы массово шли в кино семьями, чтобы показать детям героев своей юности, но уже в новом формате.

Кто еще заставил украинцев купить билеты: лидеры проката

Если проанализировать первую пятерку самых кассовых релизов, становится понятно: брендовое кино не оставляет шансов одиночным проектам.

ТОП-5 самых кассовых фильмов в Украине за 2025 год:

Як приборкати дракона — $1 873 491. Старт 12 июня стал настоящим взрывом для сетей кинотеатров;

Світ Юрського періоду: Відродження — $1 482 542. Динозавры на большом экране — это классика, которая стабильно приносит прибыль независимо от погоды за окном;

Пять ночей с Фредди 2 — $1 181 935. Хоррор-феномен, выросший из видеоигры, снова доказал: молодежная аудитория — одна из самых активных в Украине;

Погані хлопці — $1 043 611. Боевик с Уиллом Смитом преодолел отметку в миллион долларов, подтверждая, что спрос на качественный экшн у нас не исчезает;

Носферату — $719 239. Готическая мрачная эстетика замыкает пятерку лидеров, став главным киноподарком начала года.

Статистика свидетельствует: лучшая десятка проката почти полностью состоит из сиквелов, перезапусков и адаптаций.

Зритель готов платить за билет только тогда, когда он заранее уверен в качестве продукта, стоящего за известным названием. Эра авторских экспериментов в больших залах постепенно уступает место эпохе стабильных киновселенных.

Что слушали украинцы в 2025 году

Музыкальные итоги 2025 года фиксируют исторический перелом: российский контент окончательно исчез с радаров массового украинского слушателя.

Если раньше мы радовались отдельным украинским трекам в чартах, то теперь данные стриминговых гигантов Spotify и Apple Music демонстрируют тотальную доминацию локальной сцены.

Алгоритмы Spotify в этом году вывели на пьедестал новых героев. Артисткой №1 стала загадочная Klavdia Petrivna. Ее ироничные тексты и ретро-эстетика оказались ближе слушателям, чем творчество признанных мэтров. Она подвинула даже таких титанов сцены, как Океан Ельзи и Бумбокс.

ТОП-10 украинских артистов 2025 года (Spotify):

Klavdia Petrivna ;

SadSvit ;

Бумбокс ;

Dorofeeva ;

Океан Ельзи ;

KRBK ;

Валентин Стрикало ;

YakTak ;

Parfeniuk ;

Jerry Heil .

Что касается конкретных песен, то абсолютным лидером на всех платформах стал трек Смарагдове небо от молодого исполнителя Drevo. Это та песня, которую в 2025-м слышали, пожалуй, все — от кофеен Львова до такси в Харькове.

Конкуренцию лирике составляют вирусные хиты, залетевши через TikTok. Parfeniuk с треком Врубай и Shugar закрепили за собой статус главных хитмейкеров для поколения зумеров.

ТОП-10 украинских треков 2025 года (Spotify):

Drevo — Смарагдове небо;

Parfeniuk — Врубай;

Osty та Klavdia Petrivna — Не лякай;

Jerry Heil та Yarmak — З якого ти поверху неба;

SadSvit — Касета;

Domiy — Нагадай;

SadSvit та Структура щастя — Силуети;

Шугар — Олєг;

Cheev — Рана;

Шугар — Тьотя.

Особенно показательна статистика Apple Music Ukraine — платформы, которая традиционно считалась более ориентированной на западную культуру.

В 2025 году здесь сложилась уникальная ситуация: первые пять позиций годового чарта оккупировали исключительно украинские исполнители.

Мировые суперзвезды уровня Lady Gaga, The Weeknd или Bruno Mars оказались во второй пятерке. Это свидетельствует о том, что украинская музыкальная индустрия стала самодостаточной: она производит достаточно качественного поп, рок и инди-контента, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности слушателя, не оставляя шансов иностранным конкурентам.

ТОП-10 самых популярных песен в Украине (Apple Music):

Parfeniuk — Врубай;

Drevo — Смарагдове небо;

Teddy Swims — Bad Dreams;

Тоня Матвієнко — Кульбаби;

Jerry Heil & YARMAK — З якого ти поверху неба;

The Weeknd & Anitta — São Paulo;

MONATIK — А що;

Sasha Norova & Adam — Ау ау;

Misha Miller & Alex Velea — Bam Bam;

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile.

Тренды YouTube-2025: смотрят ли украинцы российских блогеров

Если музыкальные чарты демонстрируют безоговорочную победу украинского продукта, то в сегменте YouTube ситуация несколько сложнее. Действительно ли мы полностью отказались от российских инфлюенсеров, или это лишь иллюзия языкового пузыря?

Чтобы разобраться в этом, мы обратились к лектору, основательнице инициативы Как не стать овощем Оксане Мороз.

Эксперт по инфогигиене констатирует, что 2025 год окончательно закрепил тенденции, зародившиеся еще в начале полномасштабного вторжения.

Главный итог года — аргумент я смотрю российское, потому что нет украинского аналога больше не работает.

Сейчас трудно даже придумать нишу, в которой не было бы не просто одного, а нескольких качественных украинских блогеров. Украинский YouTube действительно цветет, и это отличная новость, — отмечает Оксана Мороз.

Несмотря на расцвет национального контента, эксперт фиксирует тревожную тенденцию частичного возвращения аудитории к привычному русскоязычному полю. Это не массовое явление, но устойчивое.

Означает ли расцвет нашего YouTube, что украинцы полностью перестали слушать российских блогеров? К сожалению, нет. В 2025-м мы видим закрепление так называемого отката. Социология показывает, что около 10-15% людей продолжают тяготеть к российскому информационному полю, — объясняет Мороз.

По словам эксперта, это не обязательно свидетельствует о поддержке врага или политики Путина. Это скорее о защите своего права оставаться в зоне комфорта.

Эта категория людей словно демонстрирует: мы не за войну, но мы говорим по-русски и будем слушать российское. Яркий маркер этого процесса — поведение таких медийных персон, как Наталья Влащенко, чей контент снова изобилует российскими нарративами и гостями.

По словам эксперта, ситуация стабилизировалась и вряд ли существенно изменится в ближайшее время. Украинский контент победил, забрав абсолютное большинство аудитории в YouTube, Instagram и TikTok.

А те, кто до сих пор выбирает российское, превратились в закрытую группу, для которой это уже не вопрос контента, а способ демонстрации собственной идентичности.

Что читали украинцы в 2025 году: книжные итоги

Если статистика єКниги показала нам эмоциональный срез молодежи, то чтобы понять, чем живут более требовательные читатели, мы обратились в издательство Лабораторія. Это именно тот сегмент, где книги покупают не ради красивой обложки в Instagram, а ради поиска ответов на сложные вопросы.

О том, как изменился украинский читатель в 2025 году, эксклюзивно для Вікон рассказала руководитель маркетингового отдела издательства Ирина Юрченко.

Статистика продаж в этом году разрушает миф о том, что люди устали от войны и серьезных тем. Главный феномен — это нерушимая стабильность интереса к собственной идентичности.

Несколько лет подряд абсолютным бестселлером Лабораторії остается большой крымский роман украинского автора Анастасии Левковой За Перекопом є земля. Это больше чем книга, это маркер нашей боли и надежды, — рассказывает Ирина.

Второе место занял лонгселлер, который уже несколько лет не теряет популярности среди читателей, — Дофамінове покоління Анны Лембке. Это книга о современных зависимостях, о том, как они формируются и как можно уменьшить их влияние на жизнь.

Третьим по популярности стал роман Там, де заходить сонце Елены Пшеничной — теплая, жизнеутверждающая история об учительнице Вере Петровне, которая неожиданно оказывается в доме престарелых.

Ренессанс украинского автора

2025-й окончательно закрепил моду на своих. Это уже не поддержка ради патриотизма, это выбор качества.

Показательно, что половина книг в десятке самых популярных изданий — это книги именно украинских авторов, — подчеркивает Ирина Юрченко.

Кроме признанных лидеров, украинцы массово скупали:

Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації Мариам Найем;

Романтику: Усі персонажі вигадані. Або ні Юлии Лабы;

Поиск рода: Практический гид А тепер і спитати немає в кого. Анны Николаевой.

По словам Ирины, читатель ищет баланс:

Мы видим интерес к темам памяти и осмысления войны, но в то же время люди нуждаются в feel-good fiction — легких историях, дарящих свет.

Бумажная книга остается сакральным объектом, но ритм жизни диктует свои условия. В издательстве фиксируют настоящий взрыв в сегменте аудио.

Мы наблюдаем динамичный рост: продажи аудиокниг к концу года выросли на 59%. Электронные книги также добавляют стабильно по 10% ежемесячно. Чаще всего эти форматы выбирают украинцы за границей или те, кто много путешествует. Это не замена бумаги, это расширение свободы чтения, — делится статистикой Ирина Юрченко.

Один из важнейших вопросов нашего времени — осталась ли у читателя фантомная боль по российским переводам? Ответ издательства однозначен.

Запросы на издания на русском языке сегодня фактически не встречаются. Украинцы уже сознательно выбирают родной язык — и в оригинальных текстах, и в переводах мировых бестселлеров, — констатирует Ирина.

В завершение мы спросили, чего ждать от нового книжного сезона. Начало 2026 года обещает быть интеллектуально насыщенным.

В первом квартале 2026 года издательство Лабораторія готовит:

Истории великих людей: Биографии Мадонны, Эми Уайнхаус и принцессы Уэльской Кэтрин;

Издание об украинском композиторе Борисе Лятошинском Часи Задзеркалля ;

Масштабний исторический нонфикшн: Берлін: Падіння. 1945 рік Энтони Бивора и Війна в Європі Нормана Дэвиса;

Продолжение эпопеи Марселя Пруста и трогательная трилогия Джудит Керр Як Гітлер вкрав рожевого кролика — о войне глазами ребенка.

Бестселлеры Клуба Семейного Досуга-2025: какие книги читали украинцы

Чтобы увидеть полную картину вкусов массового читателя, Вікна также обратились к одному из крупнейших игроков рынка — издательству Клуб Сімейного Дозвілля. Их топ-продаж 2025 года ярко иллюстрирует влияние мировых трендов и социальных сетей (в частности TikTok) на украинскую аудиторию.

Если Лабораторія — это про поиск смыслов, то список КСД — это про чистый эмоциональный взрыв. Здесь царят драконы, откровенная романтика и жуткие триллеры.

ТОП бестселлеров КСД в 2025 году:

Оніксова буря (Емпіреї, кн.3) — Ребекка Яррос;

Священник (Кн.1) — Сьерра Симоне;

Вище неба (Місто вітрів, кн.1) — Лиз Томфорд;

Хірург — Тесс Герритсен;

Сутінки. Диявольська ніч (Кн.4) — Пенелопа Дуглас;

Конклав. Диявольська ніч (Кн.3.5) — Пенелопа Дуглас;

Правильне рішення (Місто вітрів, кн.2) — Лиз Томфорд;

Хімія смерті. Перше розслідування — Саймон Бекетт;

Зіпсований (Диявольська ніч, кн.1) — Пенелопа Дуглас;

Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі — Виктор Франкл.

Этот рейтинг — зеркало эмоционального голода. Фэнтези-феномен: Лидерство Оніксової бурі Ребекки Яррос доказывает, что тренд на качественное фэнтези (серия Эмпиреи) только набирает обороты. И символично, что среди бурных романов и жестких триллеров свое место в десятке сохранил Виктор Франкл.

Пока мы сознательно голосовали гривной за украинские фильмы и книги, главный поисковик мира фиксировал наш поток сознания. Google традиционно подвел итоги поисковых запросов 2025 года, и этот рейтинг стал финальным пазлом в портрете нации.

