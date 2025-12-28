Стиль життя
Що читали, дивились та слухали українці у 2025: рейтинг вподобань за рік

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Грудня 2025, 09:00 16 хв.
Фото Pexels

