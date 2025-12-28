Що читали, дивились та слухали українці у 2025: рейтинг вподобань за рік

2025-й рік можна сміливо назвати роком великої культурної сепарації. Якщо раніше ми обережно дискутували про тренди та лагідну українізацію, то свіжа статистика фіксує нову, подекуди жорстку, але неймовірно надихаючу реальність.

Це рік, коли вітчизняний горор зміг переграти голлівудські комедії, а в навушниках підлітків замість російського репу остаточно залунав український постпанк.

Редакція Вікон зібрала ексклюзивні дані від Київстар ТБ, Spotify, Apple Music, Українського інституту книги та кінотеатральних мереж, щоб скласти чесний портрет українця зразка 2025 року

Які фільми українці дивилися у 2025 році

2025 рік став переломним для національного стрімінгу. Головний інсайт від платформи Київстар ТБ звучить майже як маніфест: кожен другий глядач тепер свідомо обирає українське. Епоха, коли вітчизняний контент був додатком до західного, офіційно завершилася.

Смаки українців цього року здивували навіть аналітиків. Замість очікуваних легких комедій, лідером кінопереглядів став український горор Конотопська відьма.

Втім, гумор залишається нашою головною зброєю проти стресу: у топах тримаються стрічки Коли ти вийдеш заміж, Песики та Відпустка наосліп. Серед історичного жанру першость незмінно утримує епічний Довбуш.

Справжнім проривом року став вихід власного серіального продукту платформи. Драмеді Вітя — історія про простого автомеханіка з Лубен, який вирішив стати психологом, — посіла четверте місце в загальному рейтингу. Глядачі настільки полюбили цього народного терапевта, що знімальна група вже працює над другим сезоном.

Також українці активно дивилися:

Новий сезон Прикордонників (ексклюзив платформи);

Костюмовану драму Кава з кардамоном. Сила землі.

Цікавий поведінковий тренд зафіксували восени: у листопаді кількість користувачів, які завантажували фільми для офлайн-перегляду, зросла вдвічі порівняно з вереснем.

Кожен двадцятий глядач тепер має запас контенту на випадок відсутності зв’язку. Найчастіше про запас зберігали серіал Зворотній напрямок, Конотопську відьму або Один вдома.

Коли українці все ж перемикаються на міжнародний контент, вони обирають хіти від Paramount+ (Король Талси, Гангстерленд) або сімейну анімацію (Моана 2, Майнкрафт, Як приборкати дракона). Окремий фокус року — спорт.

Що дивилися на Netflix

Якщо вітчизняний контент заземляє нас у реальність, то західні стрімінги (Netflix, Disney+, HBO Max) українці у 2025 році використовували як легальний ескапізм. Аналіз переглядів свідчить про чітку тенденцію: глядач уникає важких соціальних драм, обираючи заплутані детективи, яскраву анімацію або перевірену часом ностальгію.

Глобальні чарти Netflix (за даними FlixPatrol) показують, що український глядач шукав баланс між інтелектуальною напругою та повним розслабленням.

ТОП-10 фільмів Netflix у 2025 році:

Прокинься, мертвий чоловіче — містичний детектив;

Мій таємний Санта — святкова романтика.;

Крудси 2: Нова епоха — сімейна анімація;

Джей Келлі — екшн-комедія;

Жага смерті — бойовик;

Тролі 2— музична анімація;

Афера— комедія;

Брати Супер Маріо в кіно — адаптація гри;

Любов і вино — мелодрама;

Мисливці на демонів K-Pop — анімаційний екшн.

У серіальному сегменті смаки розділилися між легким розважальним жанром і гучними документалками.

ТОП-10 серіалів Netflix (станом на грудень 2025):

Чоловік проти дитини — розважальне шоу;

Дивні дива — фантастика/ностальгія;

Шон Комбс: Розплата;

Запис Рагнароку — аніме;

Місто тіней — фентезі;

Покинуті — драма;

Аварія — трилер;

Ціна сповіді — кримінал;

Динамічний поцілунок — романтика;

WWE SmackDown — реслінг-шо.

На платформі Disney+ ситуація ще більш показова. Тут панує тотальна ностальгія. У топах переглядів — Сам удома, Зоотрополіс та сага Аватар.

Велике кіно: Франшизи роблять касу

Доки на домашніх стрімінгах українці шукали розраду в серіалах про психологів, похід у кінотеатр у 2025 році перетворився на полювання за візуальними атракціонами.

Дані Box Office Mojo демонструють цікаву тенденцію: глядач не готовий ризикувати грошима заради експериментів. Усі лідери українського прокату — це або масштабні франшизи, або ремейки історій, які вже мають мільйони фанатів.

Касовим королем року стала стрічка Як приборкати дракона (ігровий ремейк улюбленого мультфільму). Майже $1,9 млн зборів доводять: українці масово йшли в кіно родинами, щоб показати дітям героїв своєї юності, але вже в новому форматі.

Хто ще змусив українців купити квитки: лідери прокату

Якщо проаналізувати першу п’ятірку найкасовіших релізів, стає зрозуміло: брендове кіно не залишає шансів поодиноким проєктам.

ТОП-5 найкасовіших фільмів в Україні за 2025 рік:

Як приборкати дракона — $1 873 491. Старт 12 червня став справжнім вибухом для мереж кінотеатрів;

Світ Юрського періоду: Відродження — $1 482 542. Динозаври на великому екрані — це класика, яка стабільно приносить прибуток незалежно від погоди за вікном;

П’ять ночей у Фредді 2 — $1 181 935. Хоррор-феномен, що виріс із відеогри, знову довів: молодіжна аудиторія — одна з найактивніших в Україні.

Погані хлопці — $1 043 611. Бойовик із Віллом Смітом подолав позначку в мільйон доларів, підтверджуючи, що попит на якісний екшн у нас не зникає.

Н осферату — $719 239. Готична похмура естетика замикає п’ятірку лідерів, ставши головним кіноподарунком початку року.

Статистика свідчить: найкраща десятка прокату майже повністю складається із сиквелів, перезапусків та адаптацій.

Глядач готовий платити за квиток лише тоді, коли він заздалегідь впевнений у якості продукту, що стоїть за відомою назвою. Ера авторських експериментів у великих залах поступово поступається місцем епосі стабільних кіновсесвітів.

Що слухали українці у 2025 році

У музичному просторі ситуація ще динамічніша. Музичний оглядач Ігор Паносов виділяє три головні стовпи 2025 року: неймовірне зростання кількості матеріалу, експансію штучного інтелекту та якісне переосмислення класики.

Він зауважує, що понад 20 тисяч треків цьогоріч було створено за допомогою ШІ, і це лише початок великих змін.

— Головна тенденція, яка сформувалася цього року і буде актуальною протягом наступних, це конкуренція за увагу слухачів між живими артистами та тими, хто за допомогою промтів створює ШІ-музику в промислових масштабах. Думаю, протягом 2026-го ми побачимо між ними в чартах реальну битву титанів, — зазначає письменник.

При цьому слухач голосує за своє — у чартах стрімінгів частка українських артистів, серед яких лідирували Parfeniuk із хітом Врубай та DREVO зі Смарагдовим небом, стабільно перевищувала 50-60%.

Тематично українська музика 2025-го стала дзеркалом суспільної втоми та пошуку сенсів. Ігор Паносов підкреслює, що панівною лінією творчості стала фрустрація, що є цілком природним під час тривалої війни.

Дуже-дуже багато пісень про незадоволення, претензії, відчай, сум, розгубленість. Це логічно під час війни. Тому особливо помітними стають артисти, які транслюють змістовну життєствердність, знаходять в собі сили ділитися конструктивною енергією, — зазначив критик.

Саме тому символами року стали як стадіонний Артем Пивоваров та Jerry Heil, так і глибоко інтелектуальні проєкти, як-от МУР із альбомом Ребелія, що зуміли конвертувати національний біль у високу мистецьку енергію.

Окремим і надзвичайно важливим маркером року є мовна ситуація. Попри всі дискусії, статистика 2025-го демонструє вихід на певне плато у відмові від російської мови.

Хоча кількість російськомовних треків, випущених в Україні, становить близько 3 тисяч (що дорівнює 10% від загальної маси), це не заважає українській мові впевнено домінувати з показником у 78%.

Аналізуючи ці цифри, Ігор Паносов робить висновок:

За даними NUAM, протягом 2025-го в Україні вийшло близько 3 тисяч треків російською мовою. Думаю, це і є ознака рівня, на якому стабілізується увага українських музикантів до російської мови.

Таким чином, 2025 рік зафіксував остаточне формування самодостатнього українського культурного ринку, який навчився конкурувати зі штучним інтелектом, висміювати страхи та тримати стрій через музику та кіно.

Музичні підсумки 2025: Spotify та Apple Music

Стрімінгові гіганти Spotify та Apple Music у 2025 році зафіксували те, про що раніше ми могли тільки мріяти: тотальну домінацію української музики та остаточне витіснення російського контенту з топчартів.

Якщо ще кілька років тому ми раділи поодиноким українським трекам у трендах, то сьогодні дані платформ свідчать про повноцінну культурну незалежність. Алгоритми Spotify цього року вивели на абсолютний п’єдестал нових героїв, серед яких артисткою №1 стала Klavdia Petrivna.

ТОП-10 українських артистів 2025 року (Spotify):

Klavdia Petrivna;

SadSvit;

Бумбокс;

Dorofeeva;

Океан Ельзи;

KRBK;

Валентин Стрикало;

YakTak;

Parfeniuk;

Jerry Heil.

Щодо конкретних пісень, то абсолютним лідером на всіх платформах став трек Смарагдове небо від молодого виконавця Drevo. Це та пісня, яку у 2025-му чули, мабуть, усі — від кав’ярень Львова до таксі у Харкові.

Конкуренцію ліриці складають вірусні хіти, що “залетіли” через TikTok. Parfeniuk із треком Врубай та Shugar закріпили за собою статус головних хітмейкерів для покоління зумерів.

ТОП-10 українських треків 2025 року (Spotify):

Drevo — Смарагдове небо;

Parfeniuk — Врубай;

Osty та Klavdia Petrivna — Не лякай;

Jerry Heil та Yarmak — З якого ти поверху неба?;

SadSvit — Касета;

Domiy — Нагадай;

SadSvit та Структура щастя — Силуети;

Шугар — Олєг;

Cheev — Рана;

Шугар — Тьотя.

Особливо показовою є статистика Apple Music Ukraine — платформи, яка традиційно вважалася більш орієнтованою на західну культуру.

У 2025 році тут склалася унікальна ситуація: перші п’ять позицій річного чарту окупували виключно українські виконавці. Світові суперзірки рівня Lady Gaga, The Weeknd чи Bruno Mars опинилися у другій п’ятірці.

ТОП-10 найпопулярніших пісень в Україні:

Parfeniuk — Врубай;

Drevo — Смарагдове небо;

Teddy Swims — Bad Dreams;

Тоня Матвієнко — Кульбаби;

Jerry Heil & YARMAK — З якого ти поверху неба;

The Weeknd & Anitta — São Paulo;

MONATIK — А що;

Sasha Norova & Adam — Ау ау;

Misha Miller & Alex Velea — Bam Bam;

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With a Smile;

Читати на тему Букерівська премія 2025: переможець, лауреати та головна книга року

Тренди YouTube-2025: чи дивляться українці російських блогерів

Якщо музичні чарти демонструють беззаперечну перемогу українського продукту, то в сегменті YouTube ситуація дещо складніша. Чи справді ми повністю відмовилися від російських інфлюенсерів, чи це лише ілюзія мовної бульбашки?

Щоб розібратися в цьому, ми звернулися до лекторки, засновниці ініціативи Як не стати овочем Оксани Мороз.

Експертка з інфогігієни констатує, що 2025 рік остаточно закріпив тенденції, що зародилися ще на початку повномасштабного вторгнення.

Головний підсумок року — аргумент я дивлюся російське, бо немає українського аналога більше не працює.

Зараз важко навіть придумати нішу, в якій не було б не просто одного, а кількох якісних українських блогерів. Український YouTube дійсно квітне, і це чудова новина, — зазначає Оксана Мороз.

Попри розквіт національного контенту, експертка фіксує тривожну тенденцію часткового повернення аудиторії до звичного російськомовного поля. Це не масове явище, але стійке.

Чи означає розквіт нашого YouTube, що українці повністю перестали слухати російських блогерів? На жаль, ні. У 2025-му ми бачимо закріплення так званого відкату. Соціологія показує, що близько 10-15% людей продовжують тяжіти до російського інформаційного поля, — пояснює Мороз.

За словами експертки, це не обов’язково свідчить про підтримку ворога чи політики Путіна. Це скоріше про захист свого права залишатися в зоні комфорту.

Ця категорія людей ніби демонструє: ми не за війну, але ми розмовляємо російською і будемо слухати російське. Яскравий маркер цього процесу — поведінка таких медійних персон, як Наталія Влащенко, чий контент знову рясніє російськими наративами та гостями.

За словами експертки, ситуація стабілізувалася і навряд чи суттєво зміниться найближчим часом. Український контент переміг, забравши абсолютну більшість аудиторії в YouTube, Instagram та TikTok.

А ті, хто досі обирає російське, перетворилися на закриту групу, для якої це вже не питання контенту, а спосіб демонстрації власної ідентичності.

Що читали українці у 2025 році: книжкові підсумки

Статистика станом на 1 грудня 2025 року вражає: програмою є Книга скористалися вже 231 554 молодих українців. Держава інвестувала в інтелект покоління понад 210 мільйонів гривень, що конвертувалося у 410 тисяч придбаних книг.

Це не просто цифри — це рятівне коло для галузі. Сукупно з Зимовою тисячею та Національним кешбеком, єКнига дозволила видавцям не просто вижити, а наростити оберти у надважкі часи.

Як зазначають в УІК, ТОП-100 найпопулярніших видань акумулюють майже 30% усіх продажів. І хоча молодь часто звинувачують у кліповому мисленні, їхній вибір свідчить про глибокий пошук сенсів.

Якщо у музиці 2025-й пройшов під знаком фрустрації та пошуку життєствердності, то в літературі молодь обирає жанровий мікс.

Лідером симпатій стала Коллін Гувер із її бестселером Покинь, якщо кохаєш (4533 примірники). Поруч із нею — провокативна Гра в кота і мишу Карлтон Х. Д., що підтверджує світовий тренд на темну романтику та гостросюжетні трилери.

Проте є місце і для важких сенсів. Восьму сходинку рейтингу впевнено тримає Віктор Франкл із книжкою Людина в пошуках справжнього сенсу. У часи війни молодь шукає опору в досвіді тих, хто вижив у пеклі концтаборів.

ТОП-5 авторів, які зробили цей рік:

Коллін Гувер (королева емоційних драм);

Тесс Ґеррітсен (майстер медичного трилера);

Пенелопа Дуглас (авторка сміливої модної прози);

Бріанна Вест (провідниця у світ селф-хелпу);

Агата Крісті (вічна класика, що не втрачає актуальності).

Хоча закордонні автори поки лідирують за кількістю чеків, українське слово впевнено відвойовує позиції. Справжнім рок-зіркою від психології став Володимир Станчишин — його праця Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією стала маст-рідом для 18-річних.

Також у фаворитах залишаються Ілларіон Павлюк, Андрій Сем’янків (автор гучного медичного трилера Танці з кістками), Макс Кідрук, Сергій Жадан та Ліна Костенко.

В Інституті книги підкреслюють: переважають сучасні тексти, ромкоми та детективи. Це література швидкої дії, яка допомагає відволіктися, але водночас формує звичку тримати книгу в руках.

Битва за увагу: книга проти фейків

Чи поверне ця програма молодь до сталого читання? В УІК налаштовані стримано-оптимістично. Одна лише єКнига не замінить комплексної стратегії, але вона стала критично важливим інструментом.

Без читання книжок буде дедалі важче вижити в нашому складному світі, перенасиченому фейковою інформацією. Книжки допоможуть розібратись і зрозуміти. За них варто платити, — резюмують експерти.

Якщо статистика єКниги показала нам емоційний зріз молоді, то щоб зрозуміти, чим живуть більш вибагливі читачі, ми звернулися до видавництва Лабораторія. Це саме той сегмент, де книжки купують не заради красивої обкладинки в Instagram, а заради пошуку відповідей на складні питання.

Про те, як змінився український читач у 2025 році, ексклюзивно для Вікон розповіла керівниця маркетингового відділу видавництва Ірина Юрченко.

Статистика продажів цього року руйнує міф про те, що люди втомилися від війни та серйозних тем. Головний феномен — це непорушна стабільність інтересу до власної ідентичності.

Кілька років поспіль абсолютним бестселером Лабораторії залишається великий кримський роман української авторки Анастасії Левкової За Перекопом є земля. Це більше ніж книга, це маркер нашого болю і надії — розповідає Ірина.

Друге місце посів лонгселер, який уже кілька років не втрачає популярності серед читачів, — Дофамінове покоління Анни Лембке. Це книжка про сучасні залежності, те, як вони формуються і як можна зменшити їхній вплив на життя.

Третім за популярністю став роман Там, де заходить сонце Олени Пшеничної — тепла, життєствердна історія про вчительку Віру Петрівну, яка несподівано опиняється в будинку для літніх людей.

Ренесанс українського автора

2025-й остаточно закріпив моду на своїх. Це вже не підтримка “заради патріотизму”, це вибір якості.

Показово, що половина книжок у десятці найпопулярніших видань — це книжки саме українських авторів, — підкреслює Ірина Юрченко.

Окрім визнаних лідерів, українці масово скуповували:

Як вдихнути вільно? Посібник з деколонізації Маріам Найем;

Романтику: Усі персонажі вигадані. Або ні Юлії Лаби;

Пошук роду: Практичний гід А тепер і спитати немає в кого Анни Ніколаєвої;

За словами пані Ірини, читач шукає баланс:

Ми бачимо інтерес до тем пам’яті та осмислення війни, але водночас люди потребують “feel-good fiction” — легких історій, що дарують світло.

Паперова книга залишається сакральним об’єктом, але ритм життя диктує свої умови. У видавницві фіксують справжній вибух у сегменті аудіо.

Ми спостерігаємо динамічний ріст: продажі аудіокнижок на кінець року зросли на 59%. Електронні книжки також додають стабільно по 10% щомісяця. Найчастіше ці формати обирають українці за кордоном або ті, хто багато подорожує. Це не заміна паперу, це розширення свободи читання ділиться статистикою Ірина Юрченко.

Одне з найважливіших питань нашого часу — чи залишився у читача фантомний біль за російськими перекладами? Відповідь видавництва однозначна.

Запити на видання російською мовою сьогодні фактично не трапляються, — констатує Ірина.

Українці вже свідомо обирають рідну мову — і в оригінальних текстах, і в перекладах світових бестселерів.

Насамкінець ми запитали, чого чекати від нового книжкового сезону. Початок 2026 року обіцяє бути інтелектуально насиченим.

У першому кварталі 2026 року видавництво Лабораторія готує:

Історії великих людей: Біографії Мадонни, Емі Вайнгауз та принцеси Уельської Кетрін;

Видання про українського композитора Бориса Лятошинського Часи Задзеркалля;

Масштабний історичний нонфікшн: Берлін: Падіння. 1945 рік Ентоні Бівора та Війна в Європі Нормана Дейвіса;

Продовження епопеї Марселя Пруста та зворушлива трилогія Джудіт Керр Як Гітлер вкрав рожевого кролика — про війну очима дитини.

Бестселери КСД-2025: які книги українці читали

Щоб побачити повну картину смаків масового читача, Вікна також звернулися до одного з найбільших гравців ринку — видавництва Клуб Сімейного Дозвілля . Їхній топ-продажів 2025 року яскраво ілюструє вплив світових трендів та соціальних мереж (зокрема TikTok) на українську аудиторію.

Якщо Лабораторія — це про пошук сенсів, то список КСД — це про чистий емоційний вибух. Тут панують дракони, відверта романтика та моторошні трилери.

ТОП бестселерів КСД у 2025 році:

Оніксова буря (Емпіреї, кн.3) — Ребекка Яррос;

Священник (Кн.1) — Сьєрра Сімоне;

Вище неба (Місто вітрів, кн.1) — Ліз Томфорд;

Хірург — Тесс Ґеррітсен;

Сутінки. Диявольська ніч. Кн 4. Дуглас П;

Конклав. Диявольська ніч (Кн.3.5) — Пенелопа Дуглас;

Правильне рішення (Місто вітрів, кн.2) — Ліз Томфорд;

Хімія смерті. Перше розслідування — Саймон Бекетт;

Зіпсований (Диявольська ніч, кн.1) — Пенелопа Дуглас;

Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі — Віктор Франкл.

Цей рейтинг — дзеркало емоційного голоду. Фентезі-феномен: Лідерство Оніксової бурі Ребекки Яррос доводить, що тренд на якісне фентезі (серія Емпіреї) лише набирає обертів. І символічно, що серед бурхливих романів та жорстких трилерів своє місце в десятці зберіг Віктор Франкл.

Поки ми свідомо голосували гривнею за українські фільми та книжки, головний пошуковик світу фіксував наш потік свідомості. Google традиційно підбив підсумки пошукових запитів 2025 року, і цей рейтинг став фінальним пазлом у портреті нації.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!