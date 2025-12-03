Apple Music назвав найпопулярніші пісні 2025 року в Україні: повний список

Стрімінгова платформа Apple Music підбила підсумки музичного 2025 року в Україні. Оприлюднений рейтинг став яскравим індикатором смаків аудиторії: українці остаточно зробили вибір на користь власного контенту, який тепер не просто конкурує з західними релізами, а впевнено витісняє їх з лідерських позицій.

Apple Music: хто став лідером року

Абсолютним лідером року став Parfeniuk. Його трек Врубай очолив чарт, зібравши рекордну кількість прослуховувань. Виконавцю вдалося створити справжній вірусний хіт, який резонував з настроєм більшості українських користувачів платформи.

Другу сходинку посів представник рок-сцени Drevo з композицією Смарагдове небо. Успіх цього треку є показовим, адже раніше пісня вже встигла гучно заявити про себе, потрапивши до світового рейтингу топ-10 рок-композицій.

Замикає трійку лідерів американський виконавець Teddy Swims із проникливим хітом Bad Dreams — єдиний іноземний трек, якому вдалося пробитися на п’єдестал пошани.

Повний рейтинг Apple Music в Україні

Перша п’ятірка рейтингу демонструє широкий спектр емоцій українського слухача: від драйву Parfeniuk до ніжної лірики Тоні Матвієнко Кульбаби та глибокої колаборації Jerry Heil та YARMAK.

Загальний топ-10 найпопулярніших пісень 2025 року виглядає так:

Parfeniuk — Врубай;

Drevo — Смарагдове небо;

Teddy Swims — Bad Dreams;

Тоня Матвієнко — Кульбаби;

Jerry Heil & YARMAK — З якого ти поверху неба;

The Weeknd — São Paulo;

MONATIK — А що;

ADAM — Ау ау;

Alex Velea — Bam Bam;

Lady Gaga & Bruno Mars — Die With A Smile.

Аналізуючи список, можна помітити цікаве сусідство: українські артисти MONATIK та гурт ADAM впевнено тримають позиції поруч зі світовими поп-іконами рівня The Weeknd та Lady Gaga.

Поки підписники Apple Music вже активно обговорюють музичні підсумки року, користувачі іншого стрімінгового гіганта — Spotify — завмерли в очікуванні своєї черги.

Традиційна кампанія Spotify Wrapped, яка генерує персональну статистику прослуховувань у форматі сторіз, назвала дату, коли покаже свої підсумку року.

