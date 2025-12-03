Apple Music назвав найпопулярніші пісні 2025 року в Україні: повний список

Стрімінгова платформа Apple Music підбила підсумки музичного 2025 року в Україні. Оприлюднений рейтинг став яскравим індикатором смаків аудиторії: українці остаточно зробили вибір на користь власного контенту, який тепер не просто конкурує з західними релізами, а впевнено витісняє їх з лідерських позицій.
Apple Music: хто став лідером року
Абсолютним лідером року став Parfeniuk. Його трек Врубай очолив чарт, зібравши рекордну кількість прослуховувань. Виконавцю вдалося створити справжній вірусний хіт, який резонував з настроєм більшості українських користувачів платформи.
Другу сходинку посів представник рок-сцени Drevo з композицією Смарагдове небо. Успіх цього треку є показовим, адже раніше пісня вже встигла гучно заявити про себе, потрапивши до світового рейтингу топ-10 рок-композицій.
Замикає трійку лідерів американський виконавець Teddy Swims із проникливим хітом Bad Dreams — єдиний іноземний трек, якому вдалося пробитися на п’єдестал пошани.
Повний рейтинг Apple Music в Україні
Перша п’ятірка рейтингу демонструє широкий спектр емоцій українського слухача: від драйву Parfeniuk до ніжної лірики Тоні Матвієнко Кульбаби та глибокої колаборації Jerry Heil та YARMAK.
Загальний топ-10 найпопулярніших пісень 2025 року виглядає так:
- Parfeniuk — Врубай;
- Drevo — Смарагдове небо;
- Teddy Swims — Bad Dreams;
- Тоня Матвієнко — Кульбаби;
- Jerry Heil & YARMAK — З якого ти поверху неба;
- The Weeknd — São Paulo;
- MONATIK — А що;
- ADAM — Ау ау;
- Alex Velea — Bam Bam;
- Lady Gaga & Bruno Mars — Die With A Smile.
Аналізуючи список, можна помітити цікаве сусідство: українські артисти MONATIK та гурт ADAM впевнено тримають позиції поруч зі світовими поп-іконами рівня The Weeknd та Lady Gaga.
Поки підписники Apple Music вже активно обговорюють музичні підсумки року, користувачі іншого стрімінгового гіганта — Spotify — завмерли в очікуванні своєї черги.
Традиційна кампанія Spotify Wrapped, яка генерує персональну статистику прослуховувань у форматі сторіз, назвала дату, коли покаже свої підсумку року.
