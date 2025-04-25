(Не) легально: шлях українців до підписок на Netflix, YouTube, Spotify — детальний розбір

Ми змінюємося. Змінюються наші смаки та звички. Це видно щороку. Однак поки майже незмінною є наша тяга до “безкоштовного сиру”. За останні кілька років чимало українців перейшли на легальний спосіб перегляду фільмів і назавжди забули про піратство.

Але цього досі недостатньо. Сьогодні ми поділимося, які популярні стрімінгові сервіси вибирають українці та європейці, що дивляться і яка тенденція загалом? Розповімо про вартість найпопулярніших підписок і які нині тренди.

Усе для того, щоб якнайбільше українців замислилися: можливо, і мені слід підтримати чужу креативну роботу гривнею.

Українці почали частіше купувати підписку на музичні та відеоплатформи

Дослідження Gradus Research за 2024 рік свідчить, що українці поступово збільшують використання стрімінгових платформ для перегляду фільмів та серіалів. Тобто починають платити за це гроші, а не піратити фільми, спортивні трансляції та музику.

До прикладу, значно зросла популярність YouTube Music — частка склала 45% респондентів. На другому місці за кількістю користувачів — Spotify (15%).

Українці все частіше слухають музику чи переглядають відео на цих платформах, що відображає поступову зміну традиційних медіа на користь цифрових платформ.

Дослідники проводять паралель, що зростання популярності стрімінгових платформ пов’язане з глобальними трендами, а активними користувачами є переважно молодь. Такі нові звички серед українців формують культуру споживання контенту.

Дані Similarweb за грудень 2024 свідчили, що відвідування найбільш популярних та легальних сервісів були такими:

Netflix — 4 311 752 користувачів;

Apple — 74 228 користувачів;

Prime Video — 527 825 користувачів;

Megogo — 6 288 821 користувач;

Sweet.tv — 2 359 200 користувачів;

Kyivstar TV — 2 020 992 користувачів.

А за даними flixpatrol, дві найпопулярніші українські стрімінгові платформи мають таку приблизну кількість користувачів:

Київстар ТБ — 480 тис. підписників.

Мегого — 638 тис. підписників.

Що дивляться українці на відеострімінгах

За даними Netflix, найпопулярнішими фільмами та мультиками цього тижня стали:

Секрети домашніх тварин 2 Ад Вітам Буча Любовна афера Збори ОСББ Ручна поклажа БожеВільні Секрети домашніх тварин Номер 24 Ма

Переважно це мультфільми, українське кіно та трилери.

На Київстар ТБ у топ-5 увійшли такі стрічки:

Буча БожеВільні Довбуш Володар перснів: Війна рогіримів Морена

А на Takflix вибір глядачів став таким:

Капітан Бровари Острів любові. Фільм перший ГКЧП Я працюю на цвинтарі Тіні забутих предків

Як можна помітити, що на іноземних, що на українських стрімінгових платформах українці шукають і дивляться українське, і готові за це заплатити. Однак поки що не всі.

Ціни на підписки

Ми ділимося мінімальними цінами на підписки популярних в Україні та за кордоном сервісах.

Sweet.tv — 99 грн/міс.

Київстар ТБ — 99 грн/міс.

Мегого — 199 грн/міс (або 99 грн/міс, якщо оформлювати на два роки).

Takflix — сервіс працює за принципом кінотеатру, де кожна стрічка оплачується окремо. Ціни — близько 55-95 грн.

Netflix — 215 грн/міс (4,99 євро).

Amazon Prime Video — 215 грн/міс (4,99 євро).

Apple TV+ — 210 грн/міс (4,99 долара).

Як бачимо, вартість підписки на фільми та серіали не така страшна, як могла здаватися. Це дорівнює кільком чашкам кави. Однак культивує в тобі та оточенні корисну звичку — дивитися легальний контент, ще й у хорошій якості.

Багато підписок мають пробний період — він часто безкоштовний чи за символічну вартість. Чому б тобі не спробувати такий варіант?

Що дивляться у світі

Україна почала поступове вливання у світовий контекст. Продовжує гідно представляти себе на музичній та кіноарені.

Це підтверджується популярністю української сучасної музики (після виходу гри Stalker 2: Серце Чорнобиля зокрема), а також численними нагородами українських режисерів на міжнародних кінофестивалях і нашим першим Оскаром.

Саме тому варто підгледіти, якими сервісами користуються наші сусіди. За даними Digital Trends, ось десятка найпопулярніших світових сервісів для перегляду фільмів та серіалів за кількістю підписників:

Netflix: 269,6 млн. З них кількість підписників зі США та Канади — 82,6 млн, з Європи, Африки та Близького Сходу — 91,7 млн. Netflix найпопулярніший сервіс у світі, адже заробляє на кількості фільмів, дубляжі, субтитрах та агресивному маркетингу. Amazon Prime Video: 200+ млн підписників. Доступний у понад 200 країнах, і купити можна не лише перегляд фільмів, а й телешоу та трансляції спорту. Disney+: 153,6 млн користувачів. Max: близько 100 млн користувачів. Раніше підписка мала назви HBO Go, HBO Now, HBO Max. Після об’єднання з Discovery та створення Warner Bros. Discovery сервіс скоротив та змінив назву. Paramount+: 71,2 млн підписників.

Далі в переліку йдуть Hulu, Peacock, Apple TV Plus, ESPN+ та Starz з трохи скромнішими цифрами від 50 до 15 млн підписників.

На європейському стрімінговому ринку переважають три сервіси, які охопили 85% користувачів: Netflix, Amazon Prime Video та Disney Plus.

Серед американців лідерами стабільно лишаються Netflix та Amazon Prime Video. Однак жителі США зменшили витрати на підписки у 2024 році майже на чверть. Опитані пояснили це втомою та пригніченням від кількості нових додатків. Б’є по гаманцях і ціна.

Вартість підписки за кордоном

У США головна стрімінгова платформа Netflix суттєво підняла ціни. Такої ж політики дотрималися і майже всі інші сервіси. Тож у порівняння даємо мінімальну вартість підписки на фільми за кордоном.

Netflix — у США та Канаді $9,99 / місяць (близько 420 грн), у Європі — €4,99 (близько 216 грн).

Amazon Prime Video — $9 / місяць у США (близько 380 грн), €6 — у Європі (близько 260 грн).

Apple TV+ — $4,99 / місяць у США та Європі(близько 210 грн).

Disney+ — $9,99 / місяць у США (близько 420 грн) та €8 в Європі (близько 350 грн).

Paramount+ — $7, 99 / місяць у США та Європі (близько 336 грн).

Як бачимо, ціни на стрімінгові сервіси у США вдвічі, а то й утричі вищі за українські. Деякі сервіси роблять дешевшими підписки для європейських користувачів, щоб залучити і їх також.

Як процвітає піратство

За даними нещодавнього дослідження Bloomberg, Україна увійшла до топ-6 країн з культурою споживання піратського контенту. Загальна статистика “фільмових піратів” така:

США Індія Росія Велика Британія Канада Україна Туреччина Китай Німеччина Індонезія

Піратські сервіси заробляють понад 2 млрд доларів на рік, адже показують на своїх сайтах безліч рекламних оголошень та пропонують дешевші підписки. Активна боротьба з піратськими сервісами у США спершу дозволила суттєво збільшити прибутки компаній, які випускали фільми.

Водночас разом із боротьбою з піратством є одна велика проблема — воно лише збільшується. Адже глобальні та легальні сервіси стали підвищувати ціни, і середньостатичному американцю стало некомфортно сплачувати по 20 доларів на місяць. Тож деякі нелегальні сайти за рік отримали більше відвідувань користувачів, ніж легальні.

Bloomberg навіть описали цікавий факт з піратства фільмів: протягом останніх місяців російські злочинні угруповання у Лос-Анджелесі знімали фільми у кінотеатрах на камеру і завантажували у мережу з лого онлайн-казино.

Чому ми не хочемо платити за фільми та музику

Є багато причин, чому українці не готові чи не хочуть купувати фільми та музику, а піратити їх. Зокрема, низькі доходи — головна причина. Як родина, де дохід складає мінімальну зарплату, оплачуватиме ще й мультики та фільми?

Крім того, у країні триває довга війна, і люди бережуть гроші. Тож фактично наша бідність і економічний стан не дають купувати послуги легально.

Ще однією причиною, чому ми не купуємо фільми, є їхня легка доступність.

Попри значні блокування піратських сайтів, все одно можна знайти фільм і переглянути його безкоштовно. Тож тут ще потрібні якісні дії держави у блокуванні подібних сервісів. Крім цього, досі не всі знають, що перегляд фільмів без оплати є піратством.

Однак не лише ті, хто банально не може дозволити, піратять. У нас поки недостатньо розвинена культура оплати чиєїсь праці. А фільми та музика — це також чиясь робота, і доволі масштабна.

У нас є кілька власних сервісів для перегляду фільмів. Однак вони не такі популярні, як гіганти типу Netflix.

Поки що ми в позиції тих, хто шукає і бере безкоштовно, якщо воно є, а не в позиції винагородження артистів, акторів та музикантів за їхню роботу. Сподіваємося, за цей рік ми зробимо більше кроків до споживання легального контенту і винагородження людей за їхню роботу.

Книги також нині недешеве задоволення. Значно дешевшим варіантом є електронні. Однак і за них потрібно заплатити. Ми розповідали, де і як завантажити книги за адекватними цінами.

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