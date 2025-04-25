(Не) легально: путь украинцев к подпискам на Netflix, YouTube, Spotify — подробный разбор

Мы меняемся. Меняются наши вкусы и привычки. Это видно каждый год. Однако пока почти неизменна наша тяга к “бесплатному сыру”. За последние несколько лет многие украинцы перешли на легальный способ просмотра фильмов и навсегда забыли о пиратстве.

Но этого до сих пор недостаточно. Сегодня мы поделимся, какие популярные стриминговые сервисы выбирают украинцы и европейцы, и какая тенденция в целом? Расскажем о стоимости самых популярных подписок и на что сейчас тренды.

Все для того, чтобы больше украинцев задумались: возможно, и мне следует поддержать чужую креативную работу гривной.

Украинцы стали чаще покупать подписки на музыкальные и видеоплатформы

Исследование Gradus Research за 2024 свидетельствует, что украинцы постепенно увеличивают использование стриминговых платформ для просмотра фильмов и сериалов. То есть начинают платить за это деньги, а не пиратить фильмы, спортивные трансляции и музыку.

К примеру, значительно возросла популярность YouTube Music — доля составила 45% респондентов. На втором месте по количеству пользователей — Spotify (15%).

Украинцы все чаще слушают музыку или просматривают видео на этих платформах, что отображает постепенное изменение традиционных медиа в пользу цифровых платформ.

Исследователи проводят параллель, что рост популярности стриминговых платформ связан с глобальными трендами, а активными пользователями становится преимущественно молодежь. Такие новые привычки среди украинцев формируют культуру потребления контента.

Данные Similarweb за декабрь 2024 свидетельствовали, что посещения наиболее популярных и легальных сервисов были такими:

Netflix — 4 311 752 пользователей;

Apple — 74 228 пользователей;

Prime Video — 527 825 пользователей;

Megogo —6 288 821 пользователь;

Sweet.tv — 2 359 200 пользователей;

Kyivstar TV — 2 020 992 пользователей.

А по данным flixpatrol, две самые популярные украинские стриминговые платформы имеют такое приблизительное количество пользователей:

Kyivstar TV — 480 тыс. подписчиков.

Мегого — 638 тыс. подписчиков.

Что смотрят украинцы на видеостримингах

По данным Netflix, самыми популярными фильмами и мультиками на этой неделе стали:

Тайная жизнь домашних животных 2 Ад Витам Буча Любовная афера Збори ОСББ Ручная кладь БожеВільні Тайная жизнь домашних животных Номер 24 Ма

В основном это мультфильмы, украинское кино и триллеры.

На Киевстар ТВ в топ-5 вошли следующие ленты:

Буча Божевільні Довбуш Властелин колец: Война Рогиримов Морена

А на Takflix выбор зрителей стал следующим:

Капитан Бровары Остров любви. Фильм первый ГКЧП Я працюю на цвинтарі Тіні забутих предків

Как можно заметить, что на иностранных, что на украинских стриминговых платформах, украинцы ищут и смотрят украинское, и готовы за это заплатить. Однако пока не все.

Цены на подписки

Мы делимся минимальными ценами на подписки популярных в Украине и за рубежом сервисах.

Sweet.tv — 99 грн/мес.

99 грн/мес. Киевстар ТВ — 99 грн/мес.

99 грн/мес. Мегого — 199 грн/мес (или 99 грн/мес, если оформлять на два года).

199 грн/мес (или 99 грн/мес, если оформлять на два года). Takflix — сервис работает по принципу кинотеатра, где каждая лента оплачивается отдельной. Цены — около 55-95 грн.

сервис работает по принципу кинотеатра, где каждая лента оплачивается отдельной. Цены около 55-95 грн. Netflix — 215 грн/мес (4,99 евро).

215 грн/мес (4,99 евро). Amazon Prime Video — 215 грн/мес (4,99 евро).

215 грн/мес (4,99 евро). Apple TV+ — 210 грн/мес (4,99 доллара).

Как видим, стоимость подписки на фильмы и сериалы не так страшна, как могла казаться. Это равно нескольким чашкам кофе. Однако культивирует в тебе и в окружении полезную привычку — смотреть легальный контент, еще и в хорошем качестве.

Многие подписки имеют пробный период — часто бесплатный или за символическую стоимость. Почему бы тебе не пробовать такой вариант?

Что смотрят в мире

Украина начала постепенное вливание в мировой контекст. Продолжает достойно представлять себя на музыкальной и киноарене.

Это подтверждается популярностью украинской современной музыки (после выхода игры Stalker 2: Сердце Чернобыля в частности), а также многочисленными наградами украинских режиссеров на международных кинофестивалях и первым Оскаром.

Вот почему стоит подсмотреть, какими сервисами пользуются наши соседи. По данным Digital Trends, вот десятка популярнейших мировых сервисов для просмотра фильмов и сериалов по количеству подписчиков:

Netflix: 269,6 млн. Из них количество подписчиков из США и Канады — 82,6 млн, из Европы, Африки и Ближнего Востока — 91,7 млн. Netflix — самый популярный сервис в мире, ведь зарабатывает на количестве фильмов, дубляже, субтитрах и агрессивном маркетинге. Amazon Prime Video: 200 млн подписчиков. Доступен более чем в 200 странах, и купить можно не только просмотр фильмов, но и телешоу, трансляции спорта. Disney+: 153,6 млн пользователей. Max: около 100 млн пользователей. Раньше подписка имела названия HBO Go, HBO Now, HBO Max. После объединения с Discovery и создания Warner Bros. Discovery сервис сократил и сменил название. Paramount+: 71,2 млн подписчиков.

Далее в перечне идут Hulu, Peacock, Apple TV Plus, ESPN+ и Starz с более скромными цифрами от 50 до 15 млн подписчиков.

Среди американцев лидерами стабильно остаются Netflix и Amazon Prime Video. Однако жители США снизили расходы на подписки в 2024 году почти на четверть. Опрошенные объяснили это усталостью и угнетением от количества новых приложений. Бьет по кошелькам и цена.

На европейском стриминговом рынке преобладают три сервиса, которые охватили 85% пользователей: Netflix, Amazon Prime Video и Disney Plus.

Стоимость подписки за границей

В США главная стриминговая платформа Netflix существенно подняла цены. Такой же политики придерживались и многие другие сервисы. Так что даем в сравнение минимальную стоимость подписки на фильмы за рубежом.

Netflix — в США и Канаде $9,99/месяц (около 420 грн), в Европе — €4,99 (около 216 грн).

Amazon Prime Video — $9/месяц в США (около 380 грн), €6 — в Европе (около 260 грн).

Apple TV+ — $4,99/месяц в США и Европе (около 210 грн).

Disney+ — $9,99/месяц в США (около 420 грн) и €8 в Европе (около 350 грн).

Paramount+ — $7,99/месяц в США и Европе (около 336 грн).

Как видим, цены на стриминговые сервисы в США вдвое, а то и втрое выше украинских. Некоторые сервисы удешевляют подписки для европейских пользователей, чтобы привлечь и их тоже.

Как процветает пиратство

По данным недавнего исследования Bloomberg, Украина вошла в топ-6 стран с культурой потребления пиратского контента. Общая статистика “фильмовых пиратов” такова:

США Индия Россия Великобритания Канада Украина Турция Китай Германия Индонезия

Пиратские сервисы зарабатывают более 2 млрд долларов в год, ведь показывают на своих сайтах множество рекламных объявлений и предлагают более дешевые подписки. Активная борьба с пиратскими сервисами в США сначала позволила существенно увеличить доходы компаний, выпускавших фильмы.

Вместе с тем в борьбе с пиратством есть одна большая проблема — оно только увеличивается. Ведь глобальные и легальные сервисы стали повышать цены и средне статическому американцу стало некомфортно платить по 20 долларов в месяц. Некоторые нелегальные сайты за год получили больше посещений пользователей, чем легальные.

Bloomberg даже описали интересный факт по пиратству фильмов: в последние месяцы российские преступные группировки в Лос-Анджелесе снимали фильмы в кинотеатрах на камеру и загружали в сеть с лого онлайн-казино.

Почему мы не хотим платить за фильмы и музыку

Есть много причин, почему украинцы не готовы или не хотят покупать фильмы и музыку, а пиратить их. В частности, низкие доходы — главная причина. Как семья, где доход составляет минимальную зарплату, будет оплачивать мультики и фильмы?

Кроме того, в стране идет долгая война, и люди берегут деньги. Так что фактически наша бедность и экономическое состояние не дают покупать услуги легально.

Еще одной причиной, почему мы не покупаем фильмы, их легкая доступность.

Несмотря на значительные блокировки пиратских сайтов, все равно можно найти фильм и посмотреть его бесплатно. Здесь еще нужны качественные действия государства в блокировании подобных сервисов. Кроме того, до сих пор не все знают, что просмотр фильмов без оплаты является пиратством.

Однако не только те, кто банально не может себе позволить, пиратят. У нас пока недостаточно развита культура оплаты чьего-либо труда. А фильмы и музыка — это тоже чья-то работа, и довольно масштабная.

У нас есть несколько сервисов для просмотра фильмов. Однако они не так популярны, как гиганты типа Netflix.

Пока мы в позиции тех, кто ищет и берет бесплатно, если оно есть, а не в позиции вознаграждения артистов, актеров и музыкантов за их работу. Надеемся, за этот год мы предпримем больше шагов к потреблению легального контента и вознаграждению людей за их работу.

Книги тоже сейчас недешевое удовольствие. Более дешевым вариантом являются электронные. Однако и за них нужно заплатить. Мы рассказывали, где и как скачать книги по адекватным ценам.

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