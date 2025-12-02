Spotify Wrapped 2025: коли очікувати на власну статистику прослуховувань

Щорічна функція Spotify Wrapped, за допомогою якої підбиваються музичні підсумки року для користувачів, ось-ось з’явиться.

Якщо ти чекаєш на свій персональний звіт з топами пісень, артистів та жанрів, готуйся: Spotify зазвичай сповіщає користувачів push-повідомленням або через додаток — читай у матеріал, коли чекати підсумків власних прослуховувань.

Підсумки року Spotify Wrapped 2025: коли чекати запуску

За даними Forbes, реліз очікується 3 грудня 2025 року. У попередні роки Wrapped з’являвся саме в середу на початку грудня.

Якщо ти ніяк не можеш дочекатись і не хочеш пропустити появи цієї статистики — не переймайся, адже додаток надішле тобі повідомлення про те, що підсумки уже доступні.

Spotify Wrapped 2025: як подивитись свої підсумки

Коли Wrapped вийде, ти зможеш переглянути його в мобільному додатку Spotify (на Android або iOS) або на десктопній версії. Ось прості кроки, як ти можеш глянути свою статистику:

Відкрий додаток і шукай банер Wrapped 2025 на головній сторінці — він з’явиться автоматично. Якщо не бачиш, перейди в розділ Пошук і введи Wrapped або зайди на сайт через браузер. Увійди в акаунт — і отримаєш персоналізований звіт: топ-5 пісень, артистів, жанрів, подкастів та загальний час прослуховування.

Також ти можеш поділитися результатами в соцмережах: Spotify генерує готові сторіз для Instagram, TikTok чи X.

Wrapped — це не лише проста статистика для користувачів, а й спосіб для Spotify аналізувати тренди. Продовжуй слухати улюблене — це вплине на твої підсумки!

