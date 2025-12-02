Spotify Wrapped 2025: когда ожидать собственную статистику прослушиваний

Ежегодная функция Spotify Wrapped, с помощью которой подводятся музыкальные итоги года для пользователей, вот-вот появится.

Если ты ждешь своего персонального отчета с топами песен, артистов и жанров, готовься: Spotify обычно извещает пользователей push-сообщением или через приложение — читай в материал, когда ждать итогов собственных прослушиваний.

Итоги года Spotify Wrapped 2025: когда ждать запуска

По данным Forbes, релиз ожидается 3 декабря 2025 года. В предыдущие годы Wrapped появлялся как раз в среду в начале декабря.

Если ты никак не можешь дождаться и не хочешь пропустить появление этой статистики — не расстраивайся, ведь приложение пришлет тебе сообщение, что итоги уже доступны.

Spotify Wrapped 2025: как посмотреть свои итоги

Когда Wrapped выйдет, ты сможешь просмотреть его в мобильном приложении Spotify (на Android или iOS) или на десктопной версии. Вот простые шаги, как ты можешь посмотреть свою статистику:

Открой приложение и ищи баннер Wrapped 2025 на главной странице — он появится автоматически. Если не видишь, перейди в раздел Поиск и введи Wrapped или зайди на сайт через браузер. Войди в аккаунт — и получишь персонализированный отчет: топ-5 песен, артистов, жанров, подкастов и общее время прослушивания.

Также ты можешь поделиться результатами в соцсетях: Spotify генерирует готовые стразы для Instagram, TikTok или X.

Wrapped — это не только простая статистика для пользователей, но и способ для Spotify анализировать тренды. Продолжай слушать любимое — это повлияет на твои итоги!

