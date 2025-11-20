Украинская музыка набирает обороты: более 60% людей слушают отечественные песни

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году доля украиноязычной музыки в потреблении украинцев выросла с 33% до 57% в 2025 году. Такие данные обнародованы в исследовании “Музика має силу”, инициированном музыкальным лейблом pomitni — читай в материале результаты исследования.

Сколько украинцев слушают отечественные песни

Исследование, проведенное при участии аналитиков NUAM, Ruban Litvinova Social Impact Advisory и Dive and Discovery Research, фиксирует ключевые тенденции в украинской музыкальной индустрии.

Согласно данным, по состоянию на октябрь 2025 года в базе NUAM зарегистрировано 15 837 артистов, из которых 8 151 выпустили хотя бы один сингл в этом году, а 870 — дебютировали. Всего за 2025 год (до октября) вышло 67 837 треков, а на рынке действует 217 лейблов и творческих объединений, что свидетельствует об институциональном развитии индустрии.

Однако, несмотря на рост, значительная часть контента не получает внимания: из 27 155 треков, выпущенных в первые четыре месяца 2025 года, 79,7% не набрали даже 1 000 прослушиваний из-за отсутствия продвижения. В то же время 20% треков собрали более 243 миллионов стримов на Spotify.

Опрос среди украинцев показал мощное социальное влияние музыки: 86% респондентов считают, что поддержка украиноязычной музыки способствует национальному единству, 66% — усиливает гордость за страну и идентичность, а 64% — помогает почувствовать связь с языком, культурой и людьми. Среди тех, кто не говорит на украинском с детства, 80% отмечают, что музыка облегчает переход на украинский язык.

Параллельно с украиноязычным контентом, 79% украинцев продолжают слушать музыку на английском, 12% — на русском (преимущественно старые треки украинских исполнителей), а 16% — на других языках.

На презентации выступила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная. Она подчеркнула роль украинских артистов в формировании культурной субъектности государства и их вклад в международный имидж Украины.

Для Министерства культуры развитие музыкальной индустрии является одним из важных направлений… Мы, представители государства, получимую аналитику превратим в эффективные решения

,

— отметила Татьяна Бережная.

Инициатор исследования, CEO и основательница лейбла pomitni Ирина Горова подчеркнула необходимость такой аналитики для развития отрасли:

Мы реализуем крупное исследование уже во второй раз, ведь без глубокого понимания рынка невозможно строить дальнейшее развитие… Результаты создают возможность для четкого представления достижений украинской музыкальной индустрии…

Исследование сравнивает данные за 2022-2025 годы, подчеркивая причины роста: усиление национальной идентичности через музыку, государственную поддержку и активизацию рынка.

