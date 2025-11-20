Українська музика набирає обертів: майже 60% людей слухають вітчизняні пісні

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році частка україномовної музики в споживанні українців зросла з 33% до 57% у 2025 році. Такі дані оприлюднено в дослідженні Музика має силу, ініційованому музичним лейблом pomitni — читай у матеріалі результати дослідження.

Скільки українців слухають вітчизняні пісні

Дослідження, проведене за участю аналітиків NUAM, Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Dive and Discovery Research, фіксує ключові тенденції в українській музичній галузі.

Згідно з даними, станом на жовтень 2025 року в базі NUAM зареєстровано 15 837 артистів, з яких 8 151 випустили хоча б один сингл цього року, а 870 — дебютували. Загалом за 2025 рік (до жовтня) вийшло 67 837 треків, а на ринку діє 217 лейблів та творчих об’єднань, що свідчить про інституційний розвиток індустрії.

Однак, попри зростання, значна частина контенту не отримує уваги: з 27 155 треків, випущених у перші чотири місяці 2025 року, 79,7% не набрали навіть 1 000 прослуховувань через відсутність просування. Водночас 20% треків зібрали понад 243 мільйони стримів на Spotify.

Читати на тему Музика нашої незалежності: 34 роки найкращих українських пісень Розповідаємо про найпопулярніші пісні за 34 роки української незалежності.

Опитування серед українців показало потужний соціальний вплив музики: 86% респондентів вважають, що підтримка україномовної музики сприяє національній єдності, 66% — посилює гордість за країну та ідентичність, а 64% — допомагає відчути зв’язок з мовою, культурою та людьми. Серед тих, хто не розмовляє українською з дитинства, 80% зазначають, що музика полегшує перехід на українську мову.

Паралельно з україномовним контентом, 79% українців продовжують слухати музику англійською, 12% — російською (переважно старі треки українських виконавців), а 16% — іншими мовами.

На презентації виступила Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — Міністерка культури України Тетяна Бережна. Вона наголосила на ролі українських артистів у формуванні культурної суб’єктності держави та їхньому внеску в міжнародний імідж України.

Для Міністерства культури розвиток музичної індустрії є одним з важливих напрямків… Ми, представники держави, отриману аналітику перетворимо у ефективні рішення

, — зазначила Тетяна Бережна.

Ініціаторка дослідження, CEO та засновниця лейблу pomitni Ірина Горова, підкреслила необхідність таких аналітик для розвитку галузі:

Ми реалізовуємо велике дослідження вже вдруге, адже без глибокого розуміння ринку неможливо будувати подальший розвиток… Результати створюють можливість для чіткого представлення досягнень української музичної індустрії…

Дослідження порівнює дані за 2022-2025 роки, підкреслюючи причини зростання: посилення національної ідентичності через музику, державну підтримку та активізацію ринку.

Раніше ми писали про гурти та виконавців, які зникли зі сцени — читай у матеріалі, що сталося зі скарбами української музики.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!