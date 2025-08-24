Музика нашої незалежності: 34 роки найкращих українських пісень

Пісня супроводжує українців упродовж цілого життя. З піснею українські козаки ходили в бій, а наші солдати нині боронять Україну. Пісні неабияк впливають на настрій. Вони закладаються в нашій голові так сильно, що інколи ми не можемо позбутися нав’язливої мелодії та наспівуємо її повсякчас.

Українські пісні — про кохання, відданість, життя, біль. Зараз через свою творчість артисти розповідають про нашу війну, про те, як нам складно та як болить ця рана кожному українцю.

Інколи за відносно жвавою та веселою мелодією треба розчути та зрозуміти глибокі слова. Ми підібрали для тебе пісні української незалежності, які були найпопулярніші кожного року. Впевнені, що тут ти побачиш чимало знайомих виконавців.

1991 рік

Ірчик зі Львова — Українська ламбада

Однією з найпопулярніших пісень першого року незалежності стала Українська ламбада від виконавиці Ірчик зі Львова. Вона здобула свою шалену популярність після фестивалю Червона рута – 91.

1992 рік

Ірина Білик — Божевільна

У цей час кар’єра Ірини Білик стрімко розвивається. За кілька років її назвуть українською Мадонною. 1992 року пісня Божевільна підкорила багатьох українців.

1993 рік

Віка Врадій — То моє море

Фестиваль Червона рута відкрив багато молодих талантів. Одним із них виявилася Віка Врадій. Дівчина завжди сама писала тексти та довго була “сестричкою” для Братів Гадюкіних. Та з часом вона почала будувати самостійну кар’єру. У 1993 році записала альбом та поїхала в тур до США, там і залишилася.

1994 рік

Віктора Павлік та Анна Марія — Ти подобаєшся мені

Ця пісня підкорила серця чи не всіх українок. Досі її можна почути у родинних колах і не тільки. Віктор Павлік був солістом гурту та заспівав ці ліричні рядки. Композиція зробила колектив Анна Марія найкращим поп-гуртом України на той час.

Ще одна пісня, про яку ніяк не можна не згадати, адже її знають і до сьогодні. Жителі одного українського міста дуже полюбили цю композицію.

Брати Гадюкіни — Файне місто Тернопіль

1995 рік

Плач Єремії — Вона

Хто не куштував у доброму товаристві вино під цю пісню, виконану під гітару? Якщо ні, то спробуй. Ця композиція підкорила українців, попри те, що її можна назвати доволі сумною.

1996 рік

Ірина Білик — Так просто

Знову Ірина Білик має успіх. Легка мелодія та слова швидко запам’ятовуються й поширюються серед людей.

1997 рік

Воплі Відоплясова — Весна

Прийде весна! Ніби так просто й нічого надприродного. Весна приходить щороку. Але весна завжди приносить надію, життя та радість. Тому ця композиція зі жвавою мелодією не змогла залишити українців байдужими.

1998 рік

Океан Ельзи — Там, де нас нема

Гурт Океан Ельзи існує протягом майже усієї незалежності України. Він неодноразово вражав світ своїми хітами. В них багато людей бачать себе, свої думки та почуття. Тож Там, де нас нема відразу стала хітом.

1999 рік

Наталія Могилевська — Місяць

У цей час Наталя Могилевська розвиває свою кар’єру співачки. Її пісня Місяць припадає до душі українцям та стає піснею року.

2000 рік

Друга Ріка — Впусти мене

Гурт випускає свій дебютний альбом і відразу стає популярним. Впусти мене настільки сильно сподобалася українським меломанам, що гурт визнали Відкриттям року.

2001 рік

Океан Ельзи — Квітка

Гурт знову підкорює музичні чарти та випускає пісню, яка полюбилася українцям. Люди починають підбирати акорди та співати її під гітару у компаніях.

2002 рік

Вєрка Сердючка — Гоп-Гоп-Гоп

Українці, напевно, знають усі пісні цієї української артистки. Вони звучали чи не на кожному українському застіллі, від весілля до дня народження. Тож ми танцювали “гоп, чіда, гоп” та весело співали.

2003 рік

Софія Ротару — Одна калина

Софія Ротару була популярною артисткою ще до проголошення незалежності України. Її репертуар налічує кількасот пісень різними мовами. Але для українців Одна калина стала справжньою сімейною композицією.

Також цього року виходить ще одна знакова для українців пісня, яку тисячі людей співають і до сьогодні.

Скрябін та Ірина Білик — Мовчати

2004 рік

Руслана — Дикі танці

Саме з цією піснею Україна вперше здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення у 2004 році. Під Русланині Дикі танці запалювала уся Європа.

2005 рік

С.К.А.Й. — Тебе це може вбити

Ліричний трек тернопільської групи підкорив українців. Ця пісня звучала на 25 радіостанціях країни.

2006 рік

Цей рік був плідним на ліричні пісні про кохання. Тому хочемо виділити цілих три композиції.

Олександр Пономарьов — Варто чи ні

Цією піснею неодноразово зізнавалися у коханні, освідчувалися та ставили перший танець молодят на весіллі. Усі кохані лебідки розчулювалися та плакали від проявленої ніжності. Ця композиція влучила у саме серденько українців та миттєво стала хітом.

Друга Ріка — Три хвилини

У пісні описується знайома кожному історія про те, як людина закохується. Цей процес відбувається всього за кілька хвилин, а ти вже розумієш, що ти “загубився, влюбився та пропав”.

Бумбокс — Квіти у волоссі

Пісня про історію кохання, у якій, на жаль, не було happy end. Про те, як зародилася любов між людьми, увагу до маленьких деталей та справжні щирі почуття.

2007 рік

Бумбокс — Вахтерам

Хоча ця пісня російською мовою, але її не можна не згадати. За короткий проміжок часу вона стала відомою в багатьох країнах, адже історія болючого кохання знайома кожному. Слова швидко засіли в головах людей. Ця пісня навіть через понад десять років не втрачає своєї популярності. А 2012-го року Вахтерам була заявлена в номінації Найкраща пісня за 20 років на премії YUNA.

2008 рік

Антитіла — БудуВуду

Палений вогнями український гурт Антитіла підкорює українців своїм енергійним треком. Кліп на цю пісню став дебютним відео гурту. Воно стрімко увірвалося в телеефіри провідних українських музичних каналів, отримавши схвальні відгуки від тисяч відданих шанувальників. За два тижні ротації кліп очолював хіт-парад країни.

2009 рік

Бумбокс — Наодинці

Знову лірична пісня від гурту Бумбокс, яка чіпляє кожного українця. Адже колективу вдалося зробити так, що у пісні кожен може впізнати себе. Ми всі час від часу переживаємо самотність, не можемо порозумітися з іншими та перебуваємо у стані розпачу та смутку.

2010 рік

Тіна Кароль — Не дощ

Популярна українська співачка випускає ліричну пісню про кохання українською мовою. Композицію часто можна почути на радіо, вона посідає перші сходинки хіт-парадів.

2011 рік

Скрябін — Місця щасливих людей

За життя Андрія Кузьменка, більш відомого, як Кузьма Скрябін чи просто Кузьма, гурт випустив багато знакових пісень. Вони досі мають відголос у душах українців. Однією з них була Місця щасливих людей, в якій розповідається про спогади з різних міст. Чи дійсно то були місця щасливих людей?

2012 рік

The Hardkiss — Make Up

У 2011 році в Україні був створений англомовний рок-гурт. Уже наступного року він підкорює вітчизняні хіт-паради з композицією Make Up. А 2013-го року кліп на цю пісню стає найкращим на премії YUNA.

2013 рік

Океан Ельзи — Обійми

“Коли настане день, закінчиться війна…” Зараз ці слова є як ніколи актуальними, адже в день після нашої перемоги рідні наших захисників зможуть нарешті їх обійняти. На превеликий жаль, не всіх…

Пісня стала дуже популярною в багатьох країнах світу. Вона має безліч реміксів і довго очолювала хіт-паради радіостанцій.

2014 рік

Андрій Хливнюк, Джамала, Дмитро Шуров — Злива

Пісню представили напередодні річниці Революції гідності. Вона стала композицією до фільму Зима, що нас змінила. Пісня болюча для українців, але вона розповідає про нашу історію.

2015 рік

Onuka — Місто

Незвичний стиль музики виконавиці припав людям до душі. Композиція очолила чарти, а на премії YUNA Onuka стала Відкриттям року.

2016 рік

Джамала — 1944

Пісня про депортацію кримських татар розчулила не тільки українців, а й всю Європу. Джамала перемогла з цією композицією на Євробаченні-2016 та принесла пісенний конкурс в Україну. Зараз слова з пісні дуже перегукуються з подіями сьогодення та набули нового сенсу для українців.

2017 рік

Антитіла — TDME

Композиція довго перебувала на верхівці чартів та хіт-парадів. А кліп на цю пісню вийшов дуже символічним. За сюжетом, герой кліпу — радянський океанолог Слава Курилов — кидається у воду з борту круїзного лайнера і за три дні долає 100 км уплав, щоб звільниться від тоталітарного радянського режиму. У кліпі гурту його втілив багаторазовий чемпіон світу та Європи з плавання Олег Лісогор.

2018 рік

KAZKA — Плакала

Текст відгукнувся багатьом українським жінкам, а мелодія легко запам’ятовувалася та лишалася в голові. Вона захопила не тільки Україну, а й світ. Згодом навіть з’явилася англомовна версія пісні.

2019 рік

Тіна Кароль та Юлія Саніна — Вільна

Ця лірична композиція, у якій йдеться про сильних жінок, є саундтреком до фільму Віддана. Сама Тіна Кароль назвала пісню жіночим маніфестом та мантрою про силу сестринства.

Цього ж року Танок на майдані Конґо випустив ще одну пісню, яку має послухати кожен українець, щоб освіжити свою пам’ять. Історія України за 5 хвилин просто “підірвала” мережу анімаційним кліпом. А школярі жартома казали, що вона допомагала їм готуватися до екзамену з історії.

2020 рік

The Hardkiss та MONATIK — Кобра

Цей неочікуваний дует відразу сподобався українцям. Кобра посідала верхні сходинки хіт-парадів та звучала чи не на всіх радіостанціях. А солістка гурту The Hardkiss порівняла образ кобри з коханням. Адже кобра небезпечна, але від неї та її краси людині важко відвести погляд. Так само і з коханням: людина втрачає контроль та стає вразливою.

2021 рік

Go_A — SHUM

Гурт Go_A сподобався українців своїм народним звучанням. А пісня SHUM, хоч і не принесла перемогу на Євробаченні-2021, але точно не залишила європейців байдужими. Україна знову нагадала про себе як про талановиту країну.

2022 рік

Kalush Orchestra — Stefania

Одна з найголовніших пісень 2022 року. Вона принесла перемогу на пісенному конкурсі Євробачення та підкорила серця людей. За запальною танцювальною мелодією приховується глибокий сенс про зв’язок поколінь, повагу до батьків та материнську любов.

2023 рік

SadSvit & Структура Щастя — Силуети

Пісня про тих, хто залишився лише силуетами у пам’яті, але водночас нагадує про силу пам’яті та важливість кожної зустрічі у житті. Ця глибока і емоційна композиція, яка занурює слухача у світ спогадів і втрат.

SKOFKA — Чути гімн

Драйвова та енергетична пісня, що заряджає патріотизмом і впевненістю у собі. За допомогою ритмічної мелодії та сильного тексту SKOFKA нагадує про єдність і силу нації, надихаючи слухачів стояти за свої переконання.

SHUMEI & Zlata Ognevich — Буревіями

Це лірична композиція з драматичним відтінком, яка переносить слухача у вир емоцій і переживань. Пісня про внутрішні бурі, труднощі та шляхи до відновлення.

2024 рік

Jerry Heil і alyona alyona — Teresa & Maria

Яскрава та смілива композиція, що поєднує авторський стиль обох артисток. Не дарма вона вкрала серця фанатів Євробачення і здобула третю сходинку на пісенному конкурсі.

Yarmak — Вавилон

Потужна і глибока композиція, що відображає складні суспільні та особисті реалії. За допомогою тексту та мелодії Yarmak нагадує про важливість збереження власної ідентичності та правди в хаосі світу.

2025 рік

Jerry Heil і Yarmak — З якого ти поверху неба?

Мелодійна та емоційна пісня про кохання і захоплення, яке підіймає вище повсякденності. Композиція висловлює нестримну ніжність, створюючи атмосферу легкості та мрійливості, що зачіпає слухача.

Schmalgauzen — Сад закоханих лілій

Мрійлива та витончена композиція, яка занурює у світ романтики та ніжності. Пісня про почуття, що розквітають як сад лілій.

Музика надихає українців. Слухаючи українське, розуміємо — перемога за нами. Раніше ми розповідали про феномен хору Гомін і як вірусний хіт став голосом культурної дипломатії.

