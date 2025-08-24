5 запитань військовим. Про незалежність, яка вимірюється життям

На передовій немає місця для календарних свят. Тут час вимірюється не днями, а безсонними ночами, вдихами, зробленими в повній тиші, та відстанню до ворожих позицій.

Саме в цій реальності День Незалежності відчувається не словами, а кожним рухом, кожним моментом відваги, терпіння і самопожертви. Це не просто дата, а щоденний подвиг, ціна якого відчувається на дотик: через холодний метал зброї і бруд під ногами.

Ми поговорили з нацгвардійцями прямо з передової, щоб почути від них, що для них означає свобода та яку ціну має Незалежність. Їхні слова — щирі, сильні й промовисті, бо за кожним рядком стоїть реальність війни та відданість Україні.

Що для тебе означає День Незалежності України нині

Відповіді воїнів сходяться в одному: це вже не просто свято. Це символ боротьби, ціни, яку вони платять за свободу, і пам’ять про тих, кого вже немає.

— Це нагадування, що свобода не дається раз і назавжди. Її треба відстоювати щодня, — розповідає сапер Олексій з 31-го полку НГУ.

Гвардієць на псевдо Донбас воює з першого дня повномасштабного вторгнення й отримав численні нагороди. Для нього цей день нагадування про ціну свободи.

— Це не просто дата в календарі, а суть і сенс, того чому ми стоїмо. Це день, коли ми згадуємо, що свобода не дається без боротьби, і що сьогодні її доводиться відстоювати зі зброєю в руках, — каже військовий.

Сержант та начальник радіогрупи вузла зв’язку 2 категорії Богдан розповідає, що для нього свято набуло глибокого сенсу.

— Це день, коли по-справжньому розумієш, що означає слово Незалежність.

Що найбільше мотивує вас захищати Україну

Усі бійці відповідають майже однаково: їхня мотивація — це безпека рідних.

— Моя родина, — коротко і чітко відповідає Богдан.

Олексій додає, що його мотивують найближчі люди.

Боротьба за мирне й вільне життя рідних і близьких, але, мабуть, найсильніше не втратити мотивацію змушує ворог.

Гвардієць на псевдо Донбас підкреслює, що його найбільшою мотивацією є захист найціннішого — родини, друзів, рідного міста та землі.

— Мотивує розуміння, що за моєю спиною — моя родина, друзі, моє місто, моя земля. Якщо ми здамося — не буде майбутнього ні для нас, ні для наших дітей, — впевнений військовий.

Як військові відзначать 24 серпня на передовій

— На передовій немає вихідних та свят. Проведемо його, як і будь-який інший день — робитимемо свою роботу, ризикуючи життям, — ділиться Платон “Павук” Дяченко.

Для них це не святковий день, а черговий етап боротьби за мирне майбутнє.

— Боронячи нашу державу, захищаючи мирних жителів, захищаючи наше майбутнє — з надією на те, що наступного року в нас буде перемога, — каже Олексій.

Один із військовослужбовців розповідає, що День Незалежності став для нього часом глибоких особистих роздумів та ритуалів. Він завжди намагається хоч на кілька хвилин зупинитися, щоб подумати про тих, хто вже не з нами, і подякувати їм.

Якщо є можливість, військовий телефонує рідним, щоб просто сказати: Ми тримаємось.

Незалежність це про сенси

— Незалежність — це право жити так, як ми хочемо. Говорити своєю мовою, співати свої пісні, ходити по своїй землі, — розмірковує Донбас.

Сержант Богдан з 27-ї бригади додає: справжня свобода — це можливість самостійно обирати свій життєвий шлях.

Якою є ціна нашої Незалежності

Це питання змушує бійців замислитися про найболючіше. Всі вони називають одну й ту саму ціну — людські життя.

— Надзвичайно важка — це втрата мирних жителів і військових, і перекреслені старання попередніх поколінь. Але це ціна, яку ми сплачуємо, і вона дорівнює нашому майбутньому, — говорить Олексій.

Інші додають, що це життя найкращих людей, роки війни, зруйновані міста.

Ціна — людські життя. І ми платимо наперед, без гарантій, — зауважує нацгвардієць на псевдо Платон.

Військові щодня нагадують, що свобода не дається раз і назавжди, і що ціна незалежності — життя кожного, хто бореться за Україну.

Для них День Незалежності — не просто свято в календарі, а глибоке усвідомлення того, що означає стояти за свою землю, своїх рідних і свою державу.

Як сказав один із гвардійців словами Тараса Шевченка: Борітеся — поборете, вам Бог помагає.

Саме ці слова є посланням усім українцям: бережіть свободу, цінуйте її й пам’ятайте тих, хто щодня стоїть на захисті нашої країни.

