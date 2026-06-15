Фронтові історії без цензури: 18 червня у Києві пройдуть перші Розгони для військових

Український мілітарі-проєкт ДВІЖ, створений Третім армійським корпусом, оголосив про кардинальну зміну свого формату та запуск нової ініціативи під назвою Розгони.

Уже 18 червня 2026 року в Києві відбудеться перший захід у такому стилі, який покликаний об’єднати навколо себе діючих військовослужбовців, ветеранів та представників мілітарі-ком’юніті — подробиці читай в матеріалі.

Третій армійський корпус запускає гумористичний проєкт Розгони

Головна суть оновленого формату полягає в тому, що бійці з різних підрозділів Сил оборони діляться прямо зі сцени невигаданими, а часом і шокуючими історіями з передової та військової служби.

У свою чергу, ведучі та інші учасники підхоплюють ці розповіді, розвиваючи та розганяючи армійські жарти до максимуму.

Проєкт пройде в атмосфері абсолютної відвертості без жодної цензури чи заборонених тем, пропонуючи гостям чорний гумор, близький і зрозумілий кожному, хто має фронтовий досвід.

Актуальність створення подібного майданчика зумовлена стрімким зростанням кількості ветеранів та діючих військових в Україні.

Разом із цим збільшується і суспільна потреба у формуванні специфічних безпечних просторів, де люди з бойовим досвідом можуть вільно спілкуватися в колі однодумців, які їх повністю розуміють.

Проєкт Розгони розроблений саме для того, щоб допомогти захисникам трансформувати пережитий важкий психоемоційний досвід у почуття міцної єдності та братерства через спільний сміх.

Окрім безпосередньо гумористичної частини, на локації обіцяють зберегти фірмову атмосферу свободи: під час івенту діятиме спеціальна тату-зона, де всі охочі зможуть зробити нові татуювання, а також працюватиме інтерактивна зона з мілітарі-іронією, де тематична ворожка жартівливо передбачатиме точну дату демобілізації.

Проєкт ДВІЖ, який об’єднував бійців Трійки, зараз масштабувався і залишається відкритим для абсолютно всіх представників Сил оборони України.

Організатори запрошують мілітарі-спільноту долучитися до створення нової традиції українського військового ком’юніті. Захід запланований на четвер, 18 червня.

Вхід на територію самого ДВІЖу розпочнеться о 17:00, а старт зйомки гумористичного проєкту призначений на 19:00.

З міркувань безпеки в умовах воєнного стану подія пройде на закритій локації в межах столиці, а точну адресу проведення організатори надішлють усім зареєстрованим учасникам у форматі SMS-повідомлення безпосередньо в день проведення заходу.

Раніше ми розповідали, як говорити з військовими після повернення з фронту — читай в матеріалі, чого варто уникати під час бесіди.

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