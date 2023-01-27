Те, що справді їм потрібно: як працює центр відпочинку для наших героїв на передовій

Відійти від жахіть війни, відпочити та підлікуватись. У 24-й бригаді, яка нині боронить Бахмутський напрямок, відкрили центр відпочинку та морально-психологічної допомоги для бійців, які виконують бойові завдання на передовій.

Битва за Бахмут — одна з найкривавіших у сучасній українській історії. Щоб просунутися на цьому напрямку, ворог тисячами заганяє гарматне м’ясо на безрезультатні штурми. Утім, і оборона цього напрямку має свою ціну.

Насамперед це для них умови відпочинку. Нормально, спокійно поспати, в спокійній ситуації. Смачно поїсти, для них є тут всі умови.

І також випрати свою білизну, привести себе в порядок, постригтися, побритися, покупатися в теплій водичці, — розповідає заступник командира 24 ОМБр ім. короля Данила з морально-психологічного забезпечення Андрій Базюк.

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Такий центр відпочинку та морально-психологічної допомоги наразі на Донеччині лише один. Відвідувати його одночасно можуть до 11 армійців. Ті, хто вже пройшов курс, кажуть: було б добре, щоб такі комплекси були в кожній бригаді. Це допомагає морально та з новими силами повертатися на поле бою.

Як працює центр відпочинку та що там роблять військовослужбовці — дивись у відео.

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