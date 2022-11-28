Фізичні відмінності нівелюються технічними рішеннями: Резніков про нову статистику жінок у ЗСУ та зростання ролі українок у війську

У Києві продовжує свою роботу шостий Український жіночий конгрес, який цьогоріч розкриває питання цінностей під час війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков теж взяв участь у заході та розповів про роль сучасної українки у війську, чисельність жіноцтва у лавах ЗСУ та їх постачання усім необхідним на передовій.

Все розвивається в динаміці, — говорить очільник Міноборони.

Олексій Резніков зазначив, що може говорити про цифри, які стосуються лише Збройних сил України, але зауважив, що наразі нашу державу обороняють й інші силові структури.

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Скільки жінок у ЗСУ

Станом на 28 листопада у лавах ЗСУ служить 59 786 жінок. Якщо порівнювати зі статистикою за липень 2022 року, коли чисельність жіноцтва у війську становила 38 629 військовослужбовиць, то динаміка помітно рухається вгору.

З усіх жінок у лавах ЗСУ 41 000 — це військовослужбовиці та, відповідно, майже 19 000 є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Також на військовий облік стало близько 1000 жінок.

Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5000 жінок. Крім того, з них 10% тих, хто долучився до ТрО, які є теж складовою ЗСУ.

Щодо сумних цифр, то наразі відомо про загибель 101 військовослужбовиці. Близько 50 наразі числяться як зниклі безвісти. Поранених жінок у війську теж понад сотню.

Понад 350 жінок відзначені державними нагородами. Дві мають звання Герой України, але, на жаль, посмертно.

Про забезпечення жінок необхідним на передовій

Наразі створена робоча група, яка складається з представників Міноборони, відповідальних за стандарти, та ініціативних жіночих груп, які працюють над створенням бронежилетів, які могли б носити жінки, а також шоломів. Аналогічна історія і з формою.

Уже є виробники, які готові їх виробляти. Розроблені відповідні моделі, які проходять випробування у бойових підрозділах на полігонах.

Як тільки буде надано звіт, що вони працюють коректно, а жінкам зручно, Міноборони наказом затвердить цей стандарт, і з того моменту робитимуться замовлення вже офіційно для забезпечення жінок в ЗСУ.

Про традиційні військові професії для жінок

Раніше традиційними для жінок були сфери: медицина, зв’язок, діловодство, фінанси та адміністрування. Проте персонально у своїх відрядженнях, які відбувалися ще до 24 лютого, помітив, що в учбових центрах всюди інструкторами були жінки.

Бачив дівчат, які керували молодими хлопцями та вчили їх їздити на танках чи стріляти з гармат на симуляторах.

Крім того, сучасна війна вимагає наявність фахівців у сферах логістики, кіберсил, БПЛА, засобів технічної розвідки тощо. Тому з’являється ще більше можливостей для жінок, які можуть реалізуватись у нових професіях.

Фізичні відмінності зараз нівелюються технічними рішеннями.

Зараз оператор БПЛА може сидіти у Києві та виконувати бойові задачі у Бахмуті.

Про перспективи для жінок у військах

Для того щоб далі існувати поряд з таким сусідом, який, на жаль, не полетить у космос, а все одно залишиться поруч навіть після нашої перемоги, нам потрібно розвиватися та виробляти власне озброєння.

Я тут бачу серйозну перспективу посилення саме жіночого впливу та присутності в оборонному секторі.

Про покарання росіян за воєнні злочини

На сьогодні існує декілька груп юристів, які фіксують кожен злочин для того, щоб жоден злочинець не втік від відповідальності.

Трибунал у майбутньому точно буде. У мене навіть сумнівів немає.

Це буде новий Нюрнберг. Де ми будемо його проводити — у Маріуполі, Харкові чи Волновасі, це вже питання локалізації.

Раніше перша леді Україні виступила на шостому Українському жіночому конгресі. Читай, що розповіла Олена Зеленська про українок під час війни та їхню підтримку після перемоги.

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