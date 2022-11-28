Роль української жінки — лідерська. Олена Зеленська про українок під час війни та їхню підтримку після перемоги

У Києві стартував шостий Український жіночий конгрес. Це щорічний захід щодо ролі жінок у владі та бізнесі. Цьогоріч тема — Цінності під час війни.

Учасниці дискутують про лідерство українських жінок під час війни, зокрема про участь в ухваленні рішень та у процесі відбудови України як на національному, так і міжнародному рівнях.

Перша леді Україні Олена Зеленська виступила на конгресі та розповіла про жінок під час війни.

Зараз також дивляться

Вона нагадала, що минулого року на конгресі обговорювали рівність оплати праці й можливостей, безбар’єрність як фізичну, так і психологічну. Також наголосила, що цього року вже могли б обговорювати досягнення у цих сферах.

Але нині темою є українські жінки під час війни. Зеленська зауважила, що на усіх міжнародних заходах та під час усіх інтерв’ю розповідає про жінок під час війни. Це найчастіше запитання.

— Це не випадково. Українські жінки у їхній боротьбі зі страшним випробуванням стали сенсацією у світі, — сказала вона. Нещодавно премію Джона Маккейна було присвячено українським жінкам за лідерство на державній службі.

Вона наголосила, що розповідає не тільки про 40 000 доброволиць у ЗСУ, а й про мільйони жінок на інших фронтах спротиву. Про медикинь, волонтерок, вчительок, які роблять свою роботу, попри обстріли та наперекір їм.

Про бізнесвумен, на яких припадає третина бізнесів, які тримають економіку. Про героїнь, які витримали полон та окупацію і не зламалися. Про мільйони тих, хто полишив дім, щоб врятувати дітей.

Я розповідаю історію конкретних жіночих доль, щоб світ уявив собі цих людей не як цифри у статистиці, а як особистостей.

За ці місяці вторгнення жінки не тільки звикли до постійної загрози, вони навчилися з цим жити.

Там, де звучить “треба”, українка вже знає, як.

Коли в мене питають про роль української жінки, я кажу, що вона лідерська. Бо лідер — це не якась одна людина, їх може бути багато. Бути лідером — віддавати більше, ніж отримуєш, і надихати. Українські жінки саме такі, — підкреслила Зеленська.

Перша леді акцентувала на тому, що дуже важливо, щоб після нашої перемоги Батьківщина зробила те саме для українських жінок.

— Тема тогорічної розмови не менш актуальна сьогодні — безбар’єрність та рівність у можливостях. Це те, що суспільство має дати жінці після війни, — сказала вона.

Для того щоб жінки могли повернутися у рідні міста, до своїх домівок, рідних людей та звичних справ, держава має створити для цього умови. Цей процес уже розпочався.

— Відновлення України починається вже зараз, бо світле майбутнє потрібне нам не колись, а сьогодні. Я впевнена, що кожна українка долучиться до цього проекту майбутнього, як і зараз повністю вкладається в нашу перемогу, — сказала Олена Зеленська.

Раніше Олена Зеленська в інтерв’ю для BBC розповіла про блекаут та позицію українців під час війни.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!