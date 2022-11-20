Самі того не бажаючи, стали героїнями — українки отримали престижну премію імені Джона Маккейна 

Цьогорічну премію імені сенатора Джона Маккейна за лідерство на державній службі присудили всім жінкам України.

Отримала нагороду від імені українок перша леді Олена Зеленська, яка через відеозв’язок долучилась до вручення в рамках Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, Канада.

Премія імені Джона Маккейна 2022

Церемонію нагородження провів син покійного сенатора Джек Маккейн. Він сказав, що українські жінки “самі того не бажаючи, стали героїнями, демонструючи відвагу, честь і гідність, яка надихає нас усіх”.

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Ми хочемо відзначити відважність та внесок жінок України. Цьогорічну премію Маккейна отримують вони.

Хоробрі жінки, які намагаються вберегти свої родини, відправляють синів та чоловіків на війну та воюють самі, захищаючи країну від путінської агресії, — зазначив Маккейн.

Йдеться не лише про жінок у ЗСУ, а й інших, які відважно та самовіддано працюють на перемогу в тилу.

— Світ бачить, як жінки по всій Україні дають відсіч агресору, рятуються разом з родинами, допомагають після бомбардувань, підтримують військові зусилля, воюють на передовій й надто часто ховають убитих росіянами, — розповів Маккейн.

Він також додав, що його батько, сенатор Джон Маккейн, “здавна говорив про потребу стримати КДБшника Путіна”.

Своєю чергою Олена Зеленська подякувала від імені жінок України за цю нагороду та нагадала, що кілька днів тому російська ракета вдарила по будинку в Києві на вулиці Джона Маккейна.

Ця вулиця так називається вже кілька років. Назвати вулицю на честь цієї чудової людини було найменшим, що ми могли зробити, щоб показати, наскільки ми вдячні за його невичерпну дружбу.

— Він завжди підтримував Україну, ще багато років тому, — сказала перша леді України.

Премію Джона Маккейна щорічно вручають на Міжнародному безпековому форумі в канадському Галіфаксі — одній з найбільших світових платформ обговорення питань міжнародної та безпекової політики.

Нагороду присуджують людям з будь-якої країни, які проявили лідерство у прагненні до справедливості.

Цією нагородою Галіфакський міжнародний форум безпеки віддає честь надзвичайному життю сенатора Джона С. Маккейна — постійного нагадування про силу людського духу, — пишуть на сайті форума.

Від 40 до 70 тисяч — точної кількості українок, які зараз служать в армії, злічити не можуть. Дивись, як захищають Україну жінки-військовослужбовиці.

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