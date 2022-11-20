Світ

Самі того не бажаючи, стали героїнями — українки отримали престижну премію імені Джона Маккейна 

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Листопада 2022, 14:30
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України

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