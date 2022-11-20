Мир

Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна

Елена Яковлева, редактор сайта 20 ноября 2022, 14:30
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України

Больше видео
0:09:24
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Риши Сунак в Украине! О чем договорились британский премьер-министр с Владимиром Зеленским — важная встреча
0:03:38
Адажіо
Выступили, несмотря ни на что, и получили пятое место на Чемпионате мира: история танцовщиков из Ирпеня
0:04:09
Гаазький суд визнав винним Гіркіна у збитті боїнга МН17
Приговор, которого ждали восемь лет: суд Гааги объявил вердикт в деле о трагедии самолета МН17
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Рамштайн-7: партнеры объявили новые пакеты военной помощи Украине
Смотреть больше

Последние видео
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна

Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме
Премію імені Джона Маккейна 2022 отримали жінки України
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна
Декларація про український повітряний щит: що це таке
Декларация про украинский воздушный щит — что это такое и для чего нужно
0:05:18
єОселя
Максимально лояльные условия: ипотека 3% от єОселя. Кто может получить жилье и какие требования
Добровільна евакуація з Миколаївської та Херсонської областей
Государство обо всем позаботится — рассказываем о добровольной эвакуации из Николаевской и Херсонской областей
Чи зменшиться кількість годин без світла — енергетики про можливі графіки
Часов без света станет меньше? Энергетики объяснили, изменится ли график отключения электроэнергии
Бахмут
Тактика выжженной земли от врага: что происходит сейчас в Бахмуте и как ВСУ продолжают защищать город
0:04:26
Деокупована Херсонщина
Убегая, россияне разрушили все… Репортаж с деоккупированной Херсонской области
Біонічні протези в Україні - як реабілітують постраждалих від війни
Лучшее изобретение года — как украинцы изготавливают уникальные бионические руки и протезируют пострадавших от войны
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 20 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна
Читать дальше
Будет ли газовый блэкаут? Эксперты объяснили, как работает газовая система в Украине и готова ли к зиме
Декларація про український повітряний щит: що це таке
Читать дальше
Декларация про украинский воздушный щит — что это такое и для чего нужно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь