Сами того не желая, стали героинями — украинки получили престижную премию имени Джона Маккейна

В этом году премию имени сенатора Джона Маккейна за лидерство на государственной службе присудили всем женщинам Украины.

Получила награду от имени украинок первая леди Елена Зеленская, которая по видеосвязи присоединилась к вручению в рамках Международного форума безопасности в Галифаксе, Канада.

Премия имени Джона Маккейна 2022

Церемонию награждения провел сын покойного сенатора Джек Маккейн. Он сказал, что украинские женщины “сами того не желая, стали героинями, демонстрируя отвагу, честь и достоинство, вдохновляющее нас всех”.

Сейчас также смотрят

Мы хотим отметить смелость и вклад женщин Украины. В этом году премию Маккейна получают они.

— Храбрые женщины, которые пытаются уберечь свои семьи, отправляют сыновей и мужей на войну и воюют сами, защищая страну от путинской агрессии, — отметил Маккейн.

Речь идет не только о женщинах в ВСУ, но и о других, которые смело и самоотверженно работают на победу в тылу.

— Мир видит, как женщины по всей Украине дают отпор агрессору, спасаются вместе с семьями, помогают после бомбардировок, поддерживают военные усилия, воюют на передовой и слишком часто хоронят убитых россиянами, — рассказал Маккейн.

Он также добавил, что его отец, сенатор Джон Маккейн, “издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина”.

В свою очередь Елена Зеленская поблагодарила от имени женщин Украины за эту награду и напомнила, что несколько дней назад российская ракета ударила по дому в Киеве на улице Джона Маккейна.

Эта улица так называется уже несколько лет. Назвать улицу в честь этого замечательного человека было наименьшим, что мы могли сделать, чтобы показать, насколько мы благодарны за его неисчерпаемую дружбу.

— Он всегда поддерживал Украину, еще много лет назад, — сказала первая леди Украины.

Премию Джона Маккейна ежегодно вручают на Международном форуме безопасности в канадском Галифаксе — одной из крупнейших мировых платформ обсуждения вопросов международной политики и безопасности.

Награду присуждают людям, проявившим лидерство в стремлении к справедливости.

Этой наградой Галифакский международный форум безопасности отдает честь чрезвычайной жизни сенатора Джона С. Маккейна — постоянному напоминанию о силе человеческого духа, — пишут на сайте форума.

От 40 до 70 тысяч — точного количества украинок, которые сейчас служат в армии, счесть не могут. Смотри, как защищают Украину женщины-военнослужащие.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!