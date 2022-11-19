Риши Сунак в Украине! О чем договорились британский премьер-министр с Владимиром Зеленским — важная встреча

С первых дней полномасштабной войны Украина и Великобритания были сильными союзниками. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон одним из первых мировых лидеров посетил нашу страну в это непростое время. Руководители британского государства уже неоднократно менялись, но поддержка остается мощной и постоянной.

Сегодня, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Мы сегодня обсудили все вопросы, важные для наших стран и для глобальной безопасности, — отмечает Владимир Зеленский.

Президент Украины проинформировал премьер-министра Великобритании о последствиях российских ракетных ударов. По его словам, на сегодняшний день повреждено около половины украинской энергетической инфраструктуры.

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Владимир Зеленский отмечает, что украинская энергогенерация может не только полностью снабжать нашу страну, но и быть стабилизационным элементом для общеевропейского энергорынка.

Российские атаки на наши энергообъекты свидетельствуют о том, что оккупанты стремятся разрушить наше энергетическое соединение с энергосистемой Европы. Поэтому каждый удар по украинской энергетике — это удар по энергетической безопасности всего континента.

Этот российский террор — не просто очередное издевательство врага над украинцами, но и проявление крайне циничной российской антиевропейской, античеловеческой политики.

Поэтому важно добиться максимальной эффективности в ограничении экспортной цены на российские энергоресурсы, чтобы захватчики испытали такие же болезненные потери, как те, которые они наносят другим.

Также президент Украины и премьер-министр Великобритании обсудили возможности по защите украинского неба, оборонное сотрудничество в целом и совместные международные усилия ради мира, в частности, украинскую формулу мира.

Одно из преимуществ нашей формулы мира — это возможность для партнеров проявить лидерство в реализации ее пунктов.

Именно Великобритании предложено стать творцом мира в Украине и всей Европе. Кроме того, не обошли стороной и вопрос о восстановлении нашего государства и реализации двух проектов: экспортной зерновой инициативы и гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Также Владимир Зеленский отметил важность достижения договоренностей по гарантиям безопасности для Украины, пока наше государство не является членом НАТО. Президент Украины напомнил о Голодоморе как практике уничтожения украинского народа Кремлем. Поэтому важно признать события столетней давности как геноцид на мировом уровне.

Это важно именно сейчас, когда Кремль снова совершает акты геноцида против украинцев.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании отметил мужество украинского народа, что вдохновляет весь мир, и подчеркнул, что помощь его страны будет продолжаться до тех пор, пока в Украине не воцарится мир.

Также Великобритания предоставит новую военную помощь, продолжит обучение украинских военных медиков и инженеров, предоставит зимнее оборудование для военных и гуманитарную помощь на сумму более 16 миллионов фунтов стерлингов.

Надеемся, что мы сможем закончить эту варварскую войну и обеспечить справедливый мир, когда будет верховенство права, мир и уважение к суверенитету государства. А те, кто совершили военные преступления, будут привлечены к ответственности.

Риши Сунак отметил, что Великобритания надеется принять в следующем году конференцию по восстановлению Украины.

Украинцы мечтают об одном — победить врага и начать восстановление страны. Однако с каждым днем ​​все чаще поднимается вопрос, нужно ли ждать, чтобы начать восстанавливать жилищный фонд и инфраструктуру. Читай, что нужно изменить в градостроительстве для восстановления Украины.

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