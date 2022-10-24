Мир

Следующий премьер Великобритании. Кто такой Риши Сунак и как он относится к Украине

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 24 октября 2022, 19:00
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії

Больше видео
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:03:48
Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян
Голые, босые и даже без еды — как на самом деле Россия отправляет на фронт новомобилизованных солдат
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку, а Джонсон собрал поддержку — что происходит в Великобритании
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 25 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Олексій Резніков
На воре и шапка горит: Резников напомнил о Будапештском меморандуме и отреагировал на ядерные угрозы РФ
Ріші Сунак вступив у боротьбу за посаду прем'єр-міністра Великої Британії
Следующий премьер Великобритании. Кто такой Риши Сунак и как он относится к Украине
0:05:45
Уменьшили потребление электроэнергии на 10% — как Киев экономит свет и готовится к отопительному сезону
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Очередная “грязная” ложь от РФ, а не бомба от Украины — почему Шойгу распространяет фейки среди других стран
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:06:37
Чи виснажить Росія ППО України — як працює логістика
Способна ли Россия истощить украинскую ПВО и остановить контрнаступление — мнение эксперта
Вісім місяців війни в Україні: хронологія та найважливіші події
Восемь месяцев войны: как это было? Хронология сопротивления, герои войны и события, которые невозможно забыть
Бої за Бахмут: що вібувається у місті
Бои за Бахмут: миссия России — захватить город до конца октября и фальсификация побед врагом
0:04:57
Історія Каті Вінарської, яку росіяни розстріляли двічі
Весь мир должен знать, кто такие россияне. История десятилетней Кати, которую россияне дважды расстреляли на глазах бабушки и дедушки
Больше видео
Олексій Резніков
Читать дальше
На воре и шапка горит: Резников напомнил о Будапештском меморандуме и отреагировал на ядерные угрозы РФ
Читать дальше
Уменьшили потребление электроэнергии на 10% — как Киев экономит свет и готовится к отопительному сезону

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь