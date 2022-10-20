Лиз Трасс ушла в отставку — что происходит в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку. Она пробыла в должности 45 дней и будет оставаться, пока не изберут ее преемника.

Она объяснила свое решение тем, что из-за большой экономической и международной нестабильности, в частности войны России против Украины, не смогла справиться с возложенными на нее задачами.

Почему Трасс ушла в отставку

Премьер-министр Лиз Трасс хотела провести финансовую реформу, которая предполагала снижение ряда налогов и одновременное увеличение социальной поддержки населения. На это она планировала потратить четверть триллиона фунтов.

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Лиз Трасс уволила с должности канцлера казны Квази Кватенга и назначила на его место Джереми Ганта, который был ее оппонентом на последних выборах.

Они решили предложить существенное снижение корпоративных налогов, но эта идея не понравилась рынку. На фоне этого фунт значительно опустился по отношению к доллару. Также снизились рейтинги руководящей Консервативной партии.

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку из-за нарушения безопасности. Она стала уже вторым членом правительства премьера, покинувшим должность.

Одним из факторов, придавших сложности правлению Трасс, стала смерть королевы Елизаветы II. Ранее мы рассказывали биографию королевы, правившей 70 лет.

Фото: Getty Imsges

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