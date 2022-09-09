Монарх, которая правила семь десятилетий: краткая биография королевы Елизаветы II

Вчера, 8 сентября, мир всколыхнула огорчительная новость — королева Великобритании Елизавета Александра Мария II скончалась. Перед смертью ее доставили в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Не стало самого известного монарха на 97-м году жизни. О смерти королевы сообщили в Букингемском дворце.

Читать по теме Умерла королева Великобритании Елизавета II: что известно и кто станет следующим монархом Рассказываем о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Биография королевы Елизаветы II

Елизавета II родилась в Лондоне в апреле 1926 года в семье принца Альберта, герцога Йоркского, и герцогини Йоркской — Елизаветы Боуз-Лайон.

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Юные годы Елизаветы II прошли в учебе и молодежных выступлениях. В 14 лет она впервые выступила на радио в поддержку народа в начале Второй мировой войны. В молодости получила образование механика.

В 1947 году она вышла замуж за принца Филиппа. Своего мужа королева Елизавета II пережила чуть больше, чем на год: Филипп умер в апреле 2021 года.

2 июня 1953 года она стала королевой Великобритании после того, как ее отец умер от рака легких. Впервые церемонию коронации транслировали по телевидению.

Елизавета II правила дольше всего в истории Великобритании — 70 лет. По традиции королева имеет небольшое влияние на правление государством — в ее обязанности входит представительство государства на международной арене и поддержка статуса.

Бесспорно, Елизавета II была величайшей правительницей Соединенного Королевства — она стала невероятно близкой к собственному народу.

В последнее время у монарха были серьезные проблемы со здоровьем. После нее первый в очереди на трон — принц Чарльз, старший сын королевы.

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