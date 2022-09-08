God save the queen: мы собрали интересные факты из жизни королевы Елизаветы II и её престолонаследника принца Чарльза

Британская королева Елизавета II скончалась на 96-м году жизни в шотландском замке Балморал. Об этом 8 сентября сообщили в Букингемском дворце.

В преддверии трагического события, британцы собрались у шотландского замка Балморал, где находилась Елизавета II. Все дети королевы и принц Уильям прибыли к ней в замок.

Принц Гарри и Меган Маркл также собираются приехать, несмотря на конфликт в семье.

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В Великобритании начались исторические перемены — меняется верхушка монархии. Недавно королева Елизавета II передала свои полномочия ее старшему 73-летнему сыну Чарльзу.

Мы подготовили несколько интересных фактов о британской монархии и расскажем, почему Англии так важно соблюдать привычный способ наследования престола.

Елизавета II: 70 лет на престоле

Королева Елизавета II первая за всю монаршую историю правления, кто так долго находится у власти. Во время Второй мировой войны тогдашняя принцесса Елизавета всячески помогала фронту и нуждающимся: шила одежду, предоставляла средства на покупку сигарет для военных, посещала развлекательные программы для эвакуированных детей.

В 1945 году принцесса поступила во Вспомогательную территориальную службу, где прошла курсы самообороны для женщин.

Она была старшей из дочерей Георга VI, и после его смерти переняла престол в возрасте 25 лет.

Интересные факты из жизни Елизаветы II

Елизаветта ІІ считается королевой не только Великобритании, но и бывших колоний Англии: она остается монархом 15 стран мира.

Королева праздновала день рождения дважды в год — весной и летом.

Любимая порода собак правительницы — корги.

В 1940 году 14-летняя Елизавета впервые публично выступила на радио со словами поддержки из-за Второй мировой войны.

За время правления королевы сменилось семь пап римских и 12 английских премьер-министров.

Для того чтобы сшить свадебное платье, принцесса Елизавета использовала купоны, изданные в годы Второй мировой войны. Платье оказалось настолько тяжелым, что королеву подталкивал архиепископ, чтобы она смогла тронуться с места.

Из общего числа писем поклонников королева выбирала несколько и отвечала на них сама.

Елизавета II любила пить джин перед ланчем, в обед — вино, а вечером — мартини или шампанское.

Королева никогда не повышала тон разговора — ее злость всегда выражена улыбкой. Об усталости от собеседника Елизавета II сообщала своеобразно — перекидывала свою сумочку из одной руки в другую.

У Елизаветы II не было паспорта.

Еще в юные годы королева получила образование механика.

В середине 50-х годов XX века Елизавета II совершила полугодовое кругосветное путешествие. Она стала первым монархом, объехавшим вокруг света в рамках одного тура.

Елизавета II много лет скрывала факт наличия у нее двух больных кузин. Их держали в особом закрытом пансионе.

Английский закон освобождает монарха от уплаты налогов. Однако несколько десятков лет Елизавета II на добровольной основе платила налоги, подоходный налог и налог на собственность.

О королеве Елизавете II снимали фильмы и сериалы. Один из самых известных – сериал от Netflix Корона. Телесериал создан Питером Морганом, а картина рассказывает о жизни Елизаветы от замужества с принцем Филиппом до начала 21 века.

Престолонаследование — феномен Великобритании

Британская королева считалась одним из самых влиятельных политиков. По мнению ее подданных, сохранение монархии вопреки множеству трудных периодов для государства — это заслуга Елизаветы. Поэтому её любили и уважали не только в родной стране, но и во всем мире.

Правило престолонаследия совершается по образцу Акта о престолонаследии от 1701 года, с изменениями от 2011 года. Порядок совершается по шведскому образцу системы престолонаследия, то есть престол передается по нисходящей линии вне зависимости от пола.

Иными словами, на престол может сесть старший сын правителя или старшая дочь. По таким правилам британская монархическая власть существует уже три столетия.

В 21-м веке королевские прерогативы все еще играют значительную роль в жизни государства.

Только монарх имеет право объявлять войну и подписывать мировые соглашения. К тому же, не только от имени Великобритании, но и от имени других стран, признающих над собой британскую корону — это, например, Канада и Австралия.

Также монарх после всеобщего голосования назначает премьер-министра. По традиции, на этот пост утверждается глава победившей на выборах партии. Однако законодательством не запрещается монарху поступить иначе, поэтому он может поставить во главе правительства любого другого человека.

Большинство прерогатив на практике реализуется министрами. Например, власти регулируют гражданскую службу и выдают паспорта.

Некоторые прерогативы выполняются монархом номинально, по совету премьер-министра и Кабинета. Пример полномочий — право распускать парламент.

Однако, согласно парламентскому отчету, Корона не может вводить новые прерогативы.

Для самих британцев такие устоявшиеся нормы монаршей ветви привычны, более того — именно в такой стабильности они видят причину сильной позиции на мировой арене.

Что известно о принце Уэльском, Чарльзе — следующем короде Карле III

Наверное, одна из самых трагических историй любви связана с личностью принца Чарльза. В 1981 году он женился на Диане Спенсер, ставшей матерью двух их сыновей — Уильяма и Гарри. Брак распался в 1992 году.

Принц Чарльз является старейшим и старшим наследником престола в истории Великобритании. Передача королевских полномочий в руки Чарльза началась ещё несколько лет назад. Это объяснялось довольно просто и прагматично: чтобы для страны смерть королевы не стала шоком и кризисом, престолонаследник должен быть подготовлен.

73-летний принц Чарльз уже неоднократно посещал важные монаршие мероприятия вместо своей матери.

Как и отведено монаршему титулу, он занимается благотворительностью: Чарльз основал The Prince’s Trust в 1976 году, спонсирует The Prince’s Charities и является патроном, президентом и членом более 400 других благотворительных организаций.

Интересные факты о будущем монархе стран Короны

Его считают успешным художником: принц имеет талант к рисованию, пишет картины акварелью.

Чарльз занимается органическим садоводством и признался однажды, что считает полезным для растений разговаривать с ними.

Принц Чарльз не любит кошек.

В 1980 году Чарльз опубликовал книгу для детей Старик из Лохнагара, которую написал для своих младших братьев Эдварда и Эндрю.

Как эколог, он повышает осведомленность об органическом сельском хозяйстве и изменении климата, что принесло ему награды и признание экологических групп.

Его поддержка альтернативной медицины, включая гомеопатию, была раскритикована некоторыми специалистами из медицинского сообщества.

Его взгляды на роль архитектуры в обществе и сохранении исторических построек получили значительное внимание со стороны британских архитекторов и критиков дизайна. С 1993 года Чарльз работает над созданием Паундбери, экспериментального нового города, основанного в соответствии с его архитектурными принципами.

Кстати, вся монаршая семья поддерживает Украину. Недавно в Гааге прошли Игры непокоренных, основателями которых является принц Гарри. Гарри и Меган поддержали Украину и сборную на открытии Invictus Games.

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