God save the queen: ми зібрали цікаві факти з життя Єлизавети II та її престолонаступника принца Чарльза

Британська королева Єлизавета II померла на 96-му році життя у шотландському замку Балморал. Про це 8 вересня повідомили у Букінгемському палаці.
Напередодні трагічної події, британці зібралися біля шотландського замку Балморал, де перебувала Єлизавета II. Усі діти королеви та принц Вільям прибули до неї до замку.
Принц Гаррі та Меган Маркл також збираються приїхати, попри конфлікт у родині.
Нагадаємо, у Великій Британії почалися історичні зміни — змінюється верхівка монархії. Нещодавно королева Єлизавета ІІ передала свої повноваження її старшому 73-річному сину Чарльзу.
Тож ми підготували декілька цікавих фактів про британську монархію та розповімо, чому Англії так важливо дотримуватися звичного способу успадкування престолу.
Getty Images
Королева Єлизавета II була першою за всю монаршу історію правління, хто так довго перебував при владі. У часи Другої світової війни тодішня принцеса Єлизавета всіляко допомагала фронту та нужденним: шила одяг, надавала кошти на купівлю цигарок для військових, відвідувала розважальні програми для евакуйованих дітей.
У 1945 році принцеса вступила до Допоміжної територіальної служби, де пройшла курси самооборони для жінок.
Вона була старшою з дочок Георга VI, тож після його смерті перейняла престол у віці 25 років.
Про королеву Єлизавету II знімали фільми та серіали. Один із найвідоміших — серіал від Netflix Корона. Телесеріал створений Пітером Морґаном, а картина розповідає про життя Єлизавети від заміжжя з принцом Філіппом до початку 21 століття.
Про королеву Єлизавету II знімали фільми та серіали. Один із найвідоміших — серіал від Netflix Корона. Телесеріал створений Пітером Морґаном, а картина розповідає про життя Єлизавети від заміжжя з принцом Філіппом до початку 21 століття.
Британська королева вважалася однією з найвпливовіших політикинь. На думку її підданих, збереження монархії всупереч безлічі важких періодів для держави — це заслуга Єлизавети. Саме тому її любили і поважали не тільки в рідній країні, а й у всьому світі.
Unsplash
Правило престолонаступництва відбувається за зразком Акта про престолонаступництво від 1701 року, зі змінами від 2011 року. Порядок відбувається за шведським зразком системи престолонаступництва, тобто престол передається по низхідній лінії незалежно від статі.
Іншими словами, на престол може сісти старший син правителя або старша дочка. За такими правилами британська монархічна влада існує уже три століття.
У 21-му столітті королівські прерогативи все ще відіграють значну роль у житті держави.
Для самих британців такі усталені норми монаршої гілки є звичними, ба більше — саме в такій стабільності вони вбачають причину сильної позиції на світовій арені.
Напевно, одна із найтрагічніших історій кохання пов’язана з особою принца Чарльза. У 1981 році він одружився із Діаною Спенсер, що стала матір’ю двох їхніх синів — Вільяма та Гаррі. Шлюб розпався у 1992 році.
Принц Чарльз є найстарішим та найстаршим спадкоємцем престолу в історії Великої Британії. Передавання королівських повноважень у руки Чарльза розпочалося ще декілька років тому. Це пояснювалося доволі просто та прагматично: щоб для країни смерть королеви не стала шоком та кризою, престолонаступник повинен бути підготовленим.
Instagram
73-річний принц Чарльз уже неодноразово відвідував важливі монарші заходи замість своєї матері.
Як і відведено монаршому титулу, він займається благодійністю: Чарльз заснував The Prince’s Trust в 1976 році, спонсорує The Prince’s Charities і є патроном, президентом і членом понад 400 інших благодійних організацій.
До речі, уся монарша родина підтримує Україну. Нещодавно в Гаазі пройшли Ігри нескорених, засновниками яких є принц Гаррі. Гаррі та Меган підтримали Україну та її збірну на відкритті Invictus Games.
Головне фото: Getty Images / Depositphotos