Монархиня, котра правила сім десятиліть: коротка біографія королеви Єлизавети II

Учора, 8 вересня, світ сколихнула прикра новина — королева Великої Британії Єлизавета Олександра Марія II померла. Перед смертю її доправили до лікарні через різке погіршення стану здоров’я.

Не стало найвідомішої монархині на 97-му році життя. Про смерть королеви повідомили у Букінгемському палаці.

Читати на тему Померла королева Великої Британії Єлизавета II: що відомо та хто стане наступним монархом Розповідаємо про смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Королева Єлизавета II: біографія

Єлизавета II народилася у Лондоні у квітні 1926 року в родині принца Альберта, герцога Йоркського, та герцогині Йоркської — Єлизавети Боуз-Лайон.

Юні роки Єлизавети ІІ пройшли у навчанні та молодіжних виступах. У 14 років вона вперше виступила на радіо, щоб підтримати народ через початок Другої світової війни. В молодості здобула освіту механіка.

У 1947 році вийшла заміж за принца Філіпа. Свого чоловіка королева Єлизавета ІІ пережила на трохи більш як один рік: Філіп помер у квітні 2021 року.

2 червня 1953 року вона стала королевою Великої Британії після того, як її батько помер від раку легенів. Уперше церемонію коронації транслювали по телебаченню.

Єлизавета II правила найдовше в історії Великої Британії — 70 років. За традицією, королева має малий вплив на правління державою — до її обов’язків входить представництво держави на міжнародній арені та підтримання статусу.

Безперечно, Єлизавета II була найвеличнішою правителькою Сполученого Королівства — вона стала невимовно близькою до власного народу.

Останнім часом монархиня мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Після неї перший у черзі на трон — принц Чарльз, старший син королеви.

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