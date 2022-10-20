Світ

Ліз Трасс пішла у відставку — що відбувається у Великій Британії

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Жовтня 2022, 16:38
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