Ліз Трасс пішла у відставку — що відбувається у Великій Британії

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде у відставку. Вона пробула на посаді 45 днів і залишатиметься, поки не оберуть її наступника.

Вона пояснила своє рішення тим, що через велику економічну та міжнародну нестабільність, зокрема війну Росії проти України, не змогла впоратись із покладеними на неї завданнями.

Чому Трасс пішла у відставку

Прем’єр-міністерка Ліз Трасс хотіла провести фінансову реформу, знизивши податки й водночас збільшивши соціальну підтримку населення. На це вона планувала витратити чверть трильйона фунтів.

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Ліз Трасс звільнила з посади канцлера скарбниці Квазі Кватенга і призначила на його місце Джеремі Ганта, який був її опонентом на останніх виборах.

Вони вирішили запропонувати суттєво урізати корпоративні податки, проте ринку ця ідея не сподобалася. На фоні цього фунт значно опустився відносно долара. Також знизилися рейтинги керівної Консервативної партії.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Брейверман пішла у відставку через порушення правил безпеки. Вона стала вже другим членом уряду прем’єрки, який залишив посаду.

Одним із факторів, який додав складнощів правлінню Трасс, стала смерть королеви Єлизавети II. Раніше ми розповідали біографію королеви, яка правила 70 років.

Фото: Getty Images

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