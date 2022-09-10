Світ

Чарльза III офіційно проголошено королем Великої Британії — що потрібно знати

Олександр Мужичук 10 Вересня 2022, 13:02

Більше відео
0:08:31
олег Жданов
Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі
Коли похорон королеви Єлизавети II: як пройде прощання і що буде далі
Епоха Єлизавети II закінчилась: як поховають Її Величність та коли коронують нового монарха
0:06:22
вступ до ЄС
В ЄС на повній швидкості: які вимоги кандидата вже виконала Україна
заборона на в'їзд в ЄС
Непрохані гості: Естонія, Латвія, Литва та Польща забороняють в’їзд росіянам
Дивитись більше

Останні відео
0:03:30
Як переселенці стають волонтерами в Одесі

Врятувались самі, а тепер допомагають іншим — історія незламної родини волонтерів з Донеччини
0:03:29
Карл (Чарльз) III офіційно став королем Великої Британії
Чарльза III офіційно проголошено королем Великої Британії — що потрібно знати
0:12:06
Як ЗСУ та волонтери готуються до настання холодів
Нова техніка для ЗСУ та підготовка до зими — Тарас Чмут про те, коли Україна поверне всі свої території
0:08:42
Ситуація на фронті в Україні 10.09.2022 - що відбувається на півдні
Контрнаступ України на Півдні: ЗСУ просуваються в тил ворога, а колаборанти тікають швидше за росіян
0:03:18
Евакуація з Оріхова - влада закликає людей негайно евакуюватись
Вивозять літніх та недужих з-під російських бомб — як надзвичайники рятують людей з Оріхова
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 10 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:01:11
Перехоплені розмови
“Нас залишилось мало! Закінчилися…” Нові перехоплені розмови російських окупантів
Українці стали менше пити: криза на алкогольному ринку
Чи стали українці менше пити? Як війна вплинула на продаж і споживання алкоголю
0:08:31
олег Жданов
Світ досі сподівається умиротворити Путіна? Олег Жданов про те, які настрої в Європі
Більше відео
Як переселенці стають волонтерами в Одесі
Читати далі
Врятувались самі, а тепер допомагають іншим — історія незламної родини волонтерів з Донеччини
Як ЗСУ та волонтери готуються до настання холодів
Читати далі
Нова техніка для ЗСУ та підготовка до зими — Тарас Чмут про те, коли Україна поверне всі свої території

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь