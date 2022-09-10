Чарльза III офіційно проголошено королем Великої Британії — що потрібно знати

У Великій Британії сьогодні відбулася офіційна церемонія вступу на престол Чарльза (Карла) III, який формально став королем Великої Британії одразу після смерті своєї матері Єлизавети ІІ.

Також відбудеться рідкісне суботнє засідання Палати громад, на якому депутати зберуться, щоб скласти присягу на вірність новому монарху.

Напередодні Король Чарльз III вперше звернувся до британців у новій ролі. Він віддав шану своїй матері Єлизаветі II та заявив, що його старший син Вільям стане принцом Уельським — це титул чоловіка-спадкоємця британського престолу.

А Кейт Міддлтон стане принцесою Уельською, отримавши цей титул вперше після смерті в 1997 році матері Вільяма, принцеси Діани.

Не залишилась без титулу і дружина Чарльза, через роман з якою він розлучився з Діаною.

Це час змін для моєї родини. Я розраховую на люблячу допомогу моєї дорогої дружини Камілли. На знак визнання її вірної служби на благо суспільства з моменту укладання нашого шлюбу 17 років тому вона стає королевою-консортом, — розповів новий Король.

Чарльз (Карл) III, якому зараз 73 роки, став найстаршим в британській історії монархом, який зійшов на престол. До цього найбільш літнім королем на момент царювання був Вільгельм IV — під час коронації у 1830 році йому було 64 роки.

Тим часом Велика Британія сумує за втратою і віддає шану багаторічному правлінню Єлизавети II. По всій країні приспущені прапори.

У країні скасовані або перенесені низка спортивних змагань, футбольних матчів та культурних заходів. Британці та туристи їдуть у Балморал, Віндзор та до Букінгемського палацу, щоб залишити квіти, слова вдячності та співчуття королеві та її родині.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, Королева Єлизавета II померла у віці 96 років у шотландському замку Балморал. Про це повідомили ввечері 8 вересня. Читай подробиці.

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