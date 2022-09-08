Померла королева Великої Британії Єлизавета II: що відомо та хто стане наступним монархом

Королева Великої Британії Єлизавета II померла на 96-му році життя у шотландському замку Балморал. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і Королева Консорт залишаться в Балморалі цього вечора і завтра повернуться до Лондона, — йдеться у повідомленні.

Національна жалоба в країні триватиме 10 днів.

Останнім часом королева Єлизавета II мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Востаннє її бачили, коли вона вітала нову прем’єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс.

Коли лікарі повідомили про занепокоєння станом королеви, люди почали збиратися біля шотландського замку.

Повідомляють, що усі діти королеви та принц Вільям негайно прибули до замку. Принц Гаррі та Меган Маркл також збираються приїхати, попри конфлікт у родині.

Єлизавета II — перша з монаршої родини, хто перебуває при владі цілих 70 років. Вона була старшою з дочок Георга VI, тож після його смерті перейняла престол у віці 25 років. Нещодавно вона передала свої повноваження старшому 73-річному сину Чарльзу.

Сценарій похорону королеви був розроблений давно й оновився під час пандемії Covid-19. Секретний план має назву Операція Лондонський міст. Він детально описує порядок дій у разі смерті Єлизавети II. Дані з’явилися у мережі внаслідок витоку інформації, повідомляє Politiko.

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Британська монархія суворо дотримується усіх правил. Раніше ми розповідали цікаві факти про королеву та чому Англії так важливо дотримуватися звичного способу успадкування престолу. Дізнайся про правління Єлизавети II та про передачу повноважень.

Фото: Getty Images

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