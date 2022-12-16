Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну

Сьогоднішнього ранку українці добиралися до роботи та навчальних закладів під сигнали повітряної тривоги і ракетних обстрілів.
З 8 години по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Як повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни випустили майже 70 ракет.
Більшість із них — снаряди Х-555 та Х-101. Характеристики ракети Х-101 — читай у матеріалі.
Х-101 ракети традиційно випустили з Ту-95 вранці, 16 грудня. Саме снарядами Х-101 Росія часто завдає ударів не тільки великим містам України, але й маленьким.
Х-101 називають стратегічною крилатою ракетою.
Х-101 називають стратегічною крилатою ракетою.
Класифікація — повітряне базування (повітря – земля). Х-101 дальність пуску снаряда — до 6 тис. км. Має бойову частину вагою 970 кг.
Випробовували російську ракету у 90-х роках минулого сторіччя. Вона особлива тим, що Х-101 — непрогнозована.
Випробовували російську ракету у 90-х роках минулого сторіччя. Вона особлива тим, що Х-101 — непрогнозована.
Траєкторію складно передбачити, розрахувати та спробувати збити. Це не випадковість, адже снаряд спеціально розробляли із застосуванням технологій, які знижують радіолокаційну помітність.
Швидкість ракети Х-101 — до 720 км/год. Вона також має дуже потужну дальність.
Х-101 має низку своїх переваг. Наприклад, може змінювати мету вже у польоті. Має непогану точність відхилення, до 10 м. У Росії її вважають однією з найкращих своїх ракетних розробок.
Адже вона технологічніша за більшість радянських снарядів.
Адже вона технологічніша за більшість радянських снарядів.
До речі, за два роки (з 2015 року) окупанти випустили по Сирії майже 60 штук. У Х-101 комбінована система наведення для того, щоб вражати ціль. Ракета в польоті отримує дані про політ, маршрут і координати.
Приблизна ціна ракети Х-101 — до $14 млн. Ракети Калібр, своєю чергою, набагато дешевші — від $4 до $7 млн. Снаряди Іскандер та Точка-У одні з найдешевших — до $4 млн.
Найперші застосування в Україні ракет Х-101 були в березні 2022 року (по аеропорту у Вінниці).
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Фото: naked-science