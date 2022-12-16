Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну

Сьогоднішнього ранку українці добиралися до роботи та навчальних закладів під сигнали повітряної тривоги і ракетних обстрілів.

З 8 години по всій країні було оголошено повітряну тривогу. Як повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни випустили майже 70 ракет.

Більшість із них — снаряди Х-555 та Х-101. Характеристики ракети Х-101 — читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Х-101: характеристики ракети

Х-101 ракети традиційно випустили з Ту-95 вранці, 16 грудня. Саме снарядами Х-101 Росія часто завдає ударів не тільки великим містам України, але й маленьким.

Х-101 називають стратегічною крилатою ракетою.

Класифікація — повітряне базування (повітря – земля). Х-101 дальність пуску снаряда — до 6 тис. км. Має бойову частину вагою 970 кг.

Випробовували російську ракету у 90-х роках минулого сторіччя. Вона особлива тим, що Х-101 — непрогнозована.

Траєкторію складно передбачити, розрахувати та спробувати збити. Це не випадковість, адже снаряд спеціально розробляли із застосуванням технологій, які знижують радіолокаційну помітність.

Швидкість ракети Х-101 — до 720 км/год. Вона також має дуже потужну дальність.

Х-101: характеристики

важить до 2500 кг;

бойова частина важить до 970 кг;

має довжину до 7,5 м;

дальність становить 5,4 тис. км;

летить на дальність до 5,4 тис. км.

Х-101 має низку своїх переваг. Наприклад, може змінювати мету вже у польоті. Має непогану точність відхилення, до 10 м. У Росії її вважають однією з найкращих своїх ракетних розробок.

Адже вона технологічніша за більшість радянських снарядів.

До речі, за два роки (з 2015 року) окупанти випустили по Сирії майже 60 штук. У Х-101 комбінована система наведення для того, щоб вражати ціль. Ракета в польоті отримує дані про політ, маршрут і координати.

Х-101: скільки коштує

Приблизна ціна ракети Х-101 — до $14 млн. Ракети Калібр, своєю чергою, набагато дешевші — від $4 до $7 млн. Снаряди Іскандер та Точка-У одні з найдешевших — до $4 млн.

Найперші застосування в Україні ракет Х-101 були в березні 2022 року (по аеропорту у Вінниці).

Читай також, скільки цивільних вбила Росія в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: naked-science