Твоя безопасность

Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину

Анна Голишевская, редактор сайта 16 декабря 2022, 13:30
Літак

Больше видео
Як підготуватись до блекауту - поради українцям
Позаботься обо всем от воды до связи: как подготовиться к возможному блэкауту
Ракети Калібр
Ракеты Калибр: характеристики снарядов, которые россияне выпускают по Украине
Бойлер ремонт
Как слить воду с бойлера: быстрый и несложный способ
как обезопасить жилье от пожара при отключении света
“Взрывоопасные” квартиры: что делать, чтобы твой баллон или генератор не взорвался дома
Смотреть больше

Последние видео
Літак

Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
0:03:33
Благодійний аукціон для бійців Азову — як долучитися
Автографы на флагах и расписанные гильзы: как прошел благотворительный аукцион для бойцов Азова
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
Обстрелы Украины 16 декабря
Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент
0:02:30
Подарунки ЗСУ
Готовят подарки, когда выключают свет. Что пишут и желают защитникам дети
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:15
Модульне містечко
Модульный городок в Ирпене: как будут зимовать люди, потерявшие свое жилье
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:16
Перехоплені розмови окупанті: благає купити тепловізор
Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть
0:04:03
Волонтери Тазики
Волонтеры-айтишники из Польши: как Тазики помогают ВСУ
Больше видео
Благодійний аукціон для бійців Азову — як долучитися
Читать дальше
Автографы на флагах и расписанные гильзы: как прошел благотворительный аукцион для бойцов Азова

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь