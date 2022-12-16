Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину

Сегодняшним утром украинцы добирались до работы и учебных заведений под сигналы воздушной тревоги и ракетных обстрелов.

С 8 часов по всей стране была объявлена воздушная тревога. Как сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне выпустили почти 70 ракет.

Большинство из них — снаряды Х-555 и Х-101. Характеристики ракеты Х-101 — читай в материале.

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Х-101: характеристики ракеты

Х-101 были традиционно выпущены с Ту-95 утром, 16 декабря.

Именно снарядами Х-101 Россия часто наносит удары не только по крупным городам Украины, но и по маленьким. Х-101 называют стратегической крылатой ракетой.

Классификация — воздушное базирование (воздух – земля).

Х-101 дальность пуска снаряда — до 6 тыс. км. Имеет боевую часть весом до 970 кг. Испытывали российскую ракету в 90-х годах прошлого столетия. Ее особенность в том, что Х-101 — непрогнозируемая.

Траекторию сложно предугадать, вычислить и пытаться сбить.

Это не случайность, ведь снаряд специально разрабатывали с приминением технологий, которые снижают радиолокационную видимость.

Скорость ракеты Х-101 — до 720 км/ч. У нее также очень мощная дальность.

Х-101: характеристики

весит до 2500 кг;

боевая часть весит до 970 кг;

имеет длину до 7,5 м;

дальность составляет 5,4 тыс. км;

летит на расстояние до 5,4 тыс. км.

Х-101 имеет ряд своих преимуществ. Например, она может менять цель уже в полете. Имеет неплохую точность отклонения, до 10 м. В России ее считают одной из лучших своих ракетных разработок.

Ведь она более технологична за большенство советских снарядов.

К слову, за два года (с 2015) оккупанты выпустили по Сирии почти 60 штук. В Х-101 комбинированная система наведения для того, чтобы поражать цель. Ракета в полете получает данные о полете, маршруте и координатах.

Х-101: сколько стоит

Приблизительная цена ракеты Х-101 — до $14 млн. Ракеты Калибр, в свою очередь, намного дешевле — от $4 до $7 млн.

Снаряды Искандер и Точка-У одни из самых недорогих — до $4 млн.

Самые первые применения в Украине ракет Х-101 были в марте 2022 года (по аэропорту в Виннице).

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Фото: naked-science