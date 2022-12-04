В МВД посчитали, сколько мирных украинцев убила и ранила Россия во время войны

Российские военные чуть ли каждый день применяют террористические методы в этой войне. Они обстреливают населенные пункты, наносят удары по объектам энергоинфраструктуры. За время полномасштабного вторжения оккупанты убили тысячи мирных людей в Украине.

Кроме того, жертвами оккупантов стали сотни детей. На деоккупированных территориях правоохранители продолжают обнаруживать новые доказательства и следы преступлений россиян, рассказал во время телемарафона заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Количество жертв среди мирного населения

По словам Енина, российские военные убили более 9400 украинцев. Еще около 6800 человек получили травмы. Часто жертвами россиян становятся дети — 441 ребенок погиб с начала полномасштабного вторжения.

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В МВД отметили, что на освобожденных территориях, в частности, в Харьковской и Херсонской областях, полицейские продолжают выявлять доказательства преступлений россиян. Каждый день правоохранители фиксируют десятки новых противоправных действий армии РФ.

— Полицейские продолжают возвращать закон и порядок на освобожденные территории. Вместе с тем мы фиксируем новые военные преступления. Следственными подразделениями Нацполиции Украины на деоккупированных территориях (Херсонской области — ред.) задокументировано около 600 военных преступлений.

В Харьковской области задокументировано 3400 военных преступлений. Однако только за прошедшие сутки добавился 41 факт военных преступлений, — сообщил он.

Российские военные проигрывают на поле боя, поэтому наносят удары по мирному населению. Одним из самых горячих направлений остается Донецкое. Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте сейчас и давали прогноз войны на зиму от экспертов.

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Фото: ГСЧС / Telegram