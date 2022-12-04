У МВС порахували, скільки мирних українців вбила та поранила Росія під час війни

Російські військові чи не щодня застосовують терористичні методи у цій війні. Вони обстрілюють населені пункти, завдають ударів по об’єктах енергоінфраструктури. За час повномасштабного вторгнення окупанти вбили тисячі мирних людей в Україні.

Окрім того, жертвами окупантів стали сотні дітей. На деокупованих територіях правоохоронці продовжують виявляти нові докази та сліди злочинів росіян, розповів під час телемарафону заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Кількість жертв серед мирного населення

За словами Єніна, російські військові вбили понад 9400 українців. Ще близько 6800 людей отримали травми. Часто жертвами росіян стають діти — 441 дитина загинула від початку повномасштабного вторгнення.

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У МВС зазначили, що на звільнених територіях, зокрема у Харківській та Херсонській областях, поліціянти продовжують виявляти докази злочинів росіян. Щодня правоохоронці фіксують десятки нових протиправних дій армії РФ.

— Поліціянти продовжують повертати закон і порядок на звільнені території. Разом з тим, ми фіксуємо нові воєнні злочини. Слідчими підрозділами Нацполіції України на деокупованих територіях (Херсонської області — ред.) задокументовано близько 600 воєнних злочинів.

На Харківщині задокументовано 3400 воєнних злочинів. Проте лише минулої доби додався 41 факт воєнних злочинів, — повідомив він.

Російські військові програють на полі бою, тому завдають ударів по мирному населенню. Нині одним із найгарячіших напрямків залишається Донецький. Раніше ми розповідали про ситуацію в Бахмуті зараз та прогноз війни від експертів.

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Фото: ДСНС / Telegram