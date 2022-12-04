Україна

Бахмут, Сватове, Соледар — чи прискоряться темпи боїв на Сході України та яка ситуація нині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Грудня 2022, 12:50
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