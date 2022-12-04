Бахмут, Сватове, Соледар — чи прискоряться темпи боїв на Сході України та яка ситуація нині

Тяжкі бої нині тривають на Сході України. Українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб вигнати російських окупантів за межі державних кордонів.

За кожен клаптик землі доводиться боротись, але, за словами командування ЗСУ, ситуація залишається контрольованою.

Деякі експерти навіть прогнозують зростання темпів просування нашої армії попри жорсткі погодні умови. Що зараз відбувається на Сході України та чого очікувати далі? Читай у матеріалі.

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Ситуація у Бахмуті

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону, що ворог постійно намагається прорвати українську оборону на Бахмутському напрямку, але сам зазнає колосальних втрат.

Там тривають дуже агресивні, дуже кровопролитні, дуже потужні бої. Ворог по декілька десятків разів намагається штурмувати.

— Є певні позиційні зміни. Ситуація залишається контрольованою, — каже Череватий.

Вагнерівці розбиваються на штурмові групи та намагаються під прикриттям місцевості проникати до окопів ЗСУ. Своїх сил для цього не шкодують. Утім, заяви росіян, що нібито Бахмут уже у напівоточенні, не відповідають дійсності.

Українські ракетні війська надіслали загарбникам декілька потужних “подарунків”, які дещо погасили оптимізм окупантів.

Попри те, що ворог справді сконцентрував біля Бахмута всю свою ударну потугу, головної мети йому не вдається досягнути вже п’ять місяців. Росіяни не можуть прорвати українську оборону.

Ситуація в районі Сватового-Кремінної

Військовий експерт Сергій Грабський розповів у телемарафоні про бої в районі Сватове-Кремінна.

У нас зараз є всі передумови, щоб взяти цю дорогу під контроль і не тільки вогневий, а й повністю заволодіти цією трасою.

— Це означатиме значне ускладнення для противника дій на двох напрямках: на Сватівському та Сєвєродонецько-Лисичанському, — пояснює він.

Тому, якщо Україні вдасться звільнити трасу Сватове-Кремінна, то ЗСУ відкриють собі шлях до деокупації Сватового й просування в напрямку Старобільська.

За словами Грабського, росіяни вже починають будувати там оборонні споруди. Також для загарбників буде загроза втратити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Ситуація на Сході зараз: прогноз ISW

Просуванню ЗСУ сприяє й погода. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що земля вздовж лінії Сватове-Кремінна примерзла, а тому, українські війська, ймовірно, посилять темп своїх контрнаступальних операцій у цьому районі.

— Загальний темп операцій, ймовірно, зросте в найближчі тижні, оскільки постійна холодна погода спричиняє промерзання землі на всьому полі бойових дій, особливо на Сході України, де операції з обох сторін сповільнились через сильну багнюку, — йдеться у звіті ISW.

Також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай нещодавно заявив, що українські війська найближчим часом зможуть покращити свою контрнаступальну маневрову дію, оскільки багнюка на трасі Сватове-Кремінна повністю замерзла.

Втрати росіян на Сході

Військові експерти зазначають, що потуги росіян на Сході призводять до колосальних втрат їхньої живої сили та техніки.

За даними Генштабу ЗСУ, українські війська за минулу добу відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині.

А також у Донецькій області в районах населених пунктів:

Берестове;

Білогорівка;

Яковлівка;

Соледар;

Бахмутське;

Бахмут;

Опитне;

Кліщіївка;

Андріївка;

Курдюмівка;

Водяне;

Первомайське;

Веселе;

Мар’їнка;

Новомихайлівка.

За уточненою інформацією, у період з 28 по 30 листопада до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарень тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.

У своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ зміцнюють свої сили на Східних напрямках фронту.

На Донеччині — Бахмут, Соледар — зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку, — сказав він.

Повну інформацію про ситуацію на фронті тобі підкаже карта бойових дій в Україні.

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