Україна

Найгарячіша точка на всій ділянці фронту! Що відбувається на підступах до Бахмута сьогодні

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 02 Грудня 2022, 17:30

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