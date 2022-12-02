Найгарячіша точка на всій ділянці фронту! Що відбувається на підступах до Бахмута сьогодні

На околицях Бахмута безперестанку тривають бої. Просто в ці хвилини ворожа піхота штурмує підступи до міста. По самому Бахмуту теж регулярно прилітає.

Без перебільшення на сьогодні це — найгарячіша точка на всій ділянці фронту. Авіація, реактивна та ствольна артилерія. За допомогою них росіяни розбирають місто на цеглини.

По наших захисниках спершу відпрацьовує ворожа артилерія, а потім хвилями сунуть мобілізовані — їх Кремлю не шкода. Поки українські воїни зайняті їх знищенням, із флангів підступають кадрові російські військові.

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Так загарбники намагаються вибити ЗСУ з позицій. Однак українські армійці дають гідну відсіч. Тому вже півроку окупанти ніяк не можуть захопити Бахмут.

Схоже, вони повторюють ті ж самі помилки, що і в Сєверодонецьку. Виснажують свої ресурси для отримання незначної тактичної переваги. Далі наступ захлинається.

Нашим захисникам, звісно, важко. Але вони зізнаються, що всі мотивовані та знають свою роботу.

Карта бойових дій в Україні підкаже тобі детальніше, що відбувається на лінії фронту сьогодні.

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