Одразу почалося сортування, а найстрашніше — все частіше зникали люди: як жило Високопілля під окупацією

Після жахіть окупації, постійних обстрілів, тортур і знущань у Високопілля на Херсонщині повертається життя. Люди самотужки ліквідовують наслідки “руського миру”, який тримав сотні місцевих у семимісячному пеклі. Нині ж там відбудовують побиті оселі, енергетики лагодять мережі, відкриваються магазини.

Пекло окупації для жителів Високопілля розпочалося 13 березня. Тоді окупанти цілеспрямовано почали нищити все українське, вбивати мирних жителів та обстрілювати будинки. Після першого артилерійського обстрілу до селища зайшли так звані ДНРівці.

Голова Високопільської громади Ганна Шостак-Кучмяк розповідає, на що перетворилося життя місцевих жителів з першого дня окупації.

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— Кожен носив на руці білу пов’язку, бо сподівалися, що це їх захистить від окупантів. На воротах та дверях кожного господарства та будинку писали кількість людей у родині, яка там проживала, про дітей.

Одразу почалося сортування, а найстрашніше — дедалі частіше зникали люди.

Російські військові вбили тут до 20 місцевих мирних людей. Ледь не розстріляли й Світлану — жінка переховувала в себе та лікувала українського військового, допоки хтось із місцевих колаборантів не видав її таємниці.

Жінка розповідає, що росіяни зайшли до її домівки з обшуками та цілеспрямовано пішли саме до тієї кімнатки, де лежав хворий солдат. Останній же в полон здаватися не хотів — завжди тримав напоготові гранату.

Він кинув гранату сюди у кут, коли почув, що росіяни йдуть до нього. Після вибуху я вибігла на вулицю, чула стрілянину. Вони прострелили йому коліно та забрали з собою…

Росіяни мстили місцевим і тоді, коли до селища уже підходили ЗСУ. Щоденно його обстрілювали й після звільнення. Місцеві малі бізнеси потроху оживають, постаючи з попелу, який росіяни залишили після себе. В пріоритеті — відновлення лікарні, в якій росіяни спочатку зробили свій штаб, а, втікаючи, знищили її вщент.

Найважчу роботу нині виконують енергетики та спеціалісти з розмінування. Працюють понаднормово, цілодобово.

А що впливає на відновлення енергосистеми у всій Україні та чи допоможе нам імпорт електрики з ЄС — читай у нашому матеріалі.

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