Що впливає на відновлення енергосистеми та чи допоможе Україні імпорт електроенергії з ЄС

Відновлення енергетичної інфраструктури України триває. Усім нам доводиться жити з незручними графіками відключення світла, але це зараз необхідно.

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів під час телемарафону, що впливає на відновлення енергосистеми та про імпорт електроенергії з Європи.

За його словами, на відновлення енергосистеми впливають погодні умови. Якщо на вулиці більш морозно і холодно, споживання електроенергії росте. Відповідно, росте навантаження на енергосистему. Також погіршити ситуацію можуть нові ракетні обстріли.

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Про обладнання

— Нереально все обладнання, яке було пошкоджене, отримати за короткий період часу, — сказав Герус.

Це пояснюється тим, що у Європі може бути мало обладнання, яке підходить Україні, адже трансформатори й клас напруги відрізняються. Якщо таке обладнання виготовляти, на це потрібно не менше як півроку.

— В Україні був свій запас обладнання, також швидко власними силами відновлюємо пошкоджене.

Попри обстріли, вдається закривати ¾ потреб електроенергії країни, — повідомив він.

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Про імпорт електроенергії з ЄС

Україна може імпортувати з Європи менш ніж 10% загального споживання електроенергії в країні. Однак це не допоможе повністю позбутися відключень світла.

За словами Геруса, імпорт електроенергії дозволить скорочувати період відключень.

— У години пік ми споживаємо близько 16 тис. МВт.

Те, що ми можемо імпортувати, становить менш як 10% нашого споживання, тому одним імпортом не можемо закрити наші потреби, — пояснив Герус.

Крім того, російські обстріли пошкодили не тільки електрогенерувальні підприємства, а й мережі, якими струм поставляється з одного регіону в інший. Цю проблему імпорт вирішити не здатний.

Щодня українці думають, коли в Росії закінчаться ракети, які обстрілюють наші міста. Раніше ми розповідали, скільки ракет залишилося в Росії.

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